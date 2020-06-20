الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مخالفة

تلقى قارئ مخالفة مرورية بقيمة 600 درهم، فبحث عنها في نظام هيئة الطرق والمواصلات في دبي، لمعرفة طبيعة المخالفة، فوجدها محفوظة برقم وليس بوصف، ما تعذر معه معرفة طبيعة المخالفة، وآليات التحقق من ظروفها. واقترح توضيح وشرح المخالفات في النظام، وعدم الاكتفاء برقم.

سجائر

اشتكى قارئ يسكن في بناية الوزان بمنطقة القليعة بالشارقة، قيام بعض سكان البناية بتدخين السجائر وإلقائها من النوافذ الخاصة بهم في الشارع، ما أسهم في تشويه واجهة البناية، وانتشار أعقاب السجائر على الأرض، فضلاً عن خطورة هذا التصرف واحتمال تسببه بنشوب حريق.

أسعار

اشتكى ولي أمر قيام بعض المكتبات في الشارقة برفع أسعار رسوم طباعة الأوراق، بداعي وجود أزمة بسبب جائحة فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه بمراجعة العاملين في المكتبات، أكدوا أن الملاك هم أصحاب القرار.

تسويق

قال متعاملون إنهم اشتركوا في باقات خاصة بالاتصالات والقنوات التلفزيونية، استناداً إلى معلومات غير واضحة أو ناقصة، أدلى بها مندوبو التسويق عبر الهاتف، مشددين على أهمية إلزام شركات الاتصالات بإرسال عقود مكتوبة للمتعاملين لقراءتها واتخاذ القرار بناء على الشروط الواردة فيها.

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كمامة

اشتكى قراء لجوء البعض في مراكز التسوق إلى وضع كمامة الوجه بطريقة مخالفة، بحيث تغطي الفم فقط أو جزء منه، دون منطقة الأنف، وفي بعض الحالات منطقة الذقن فقط، لافتين إلى أن ذلك يحدث أمام أعين الأشخاص الذين يتولون إدارة مركز التسوق.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء

غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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