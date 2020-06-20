الامارات | شرطة أبوظبي تنفي وفاة شاب من الجوع في الصحراء

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تنفي وفاة شاب من الجوع في الصحراء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شرطة أبوظبي سر تغيب شاب «مواطن» ثلاثيني بتاريخ 12 مايو الماضي، موضحة أنها عثرت على جثته في إحدى المناطق الصحراوية بمدينة العين والتعرف إلى هويته من خلال «البصمة العشرية»، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

وأوضحت أنها تستكمل حالياً التحقيقات اللازمة بشأن الواقعة نافية ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة عن وفاة شاب مواطن في الصحراء بسبب الجوع، مشددة على ضرورة تحري مواقع التواصل الاجتماعي الدقة قبل نشر الأخبار والمعلومات، داعية أفراد المجتمع إلى عدم نشر وتداول الشائعات والمعلومات المغلوطة والحصول على الأخبار من المصادر الإعلامية الرسمية والموثوقة وذات المصداقية.

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