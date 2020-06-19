الامارات | الطقس المتوقع على الدولة خلال الأيام الخمسة المقبلة

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس المتوقع على الدولة خلال الأيام الخمسة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع " المركز الوطني للأرصاد " أن يسود البلاد يوم غد " السبت " طقس رطب صباحا خاصة شمالا مع احتمال تشكل ضباب خفيف – صحو إلى غائم جزئيا أحيانا وتظهر السحب شرقا قد تكون ركامية بعد الظهر.

والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، مثيرة للغبار نهارا، وتكون سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/ س.. و البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويشهد الأحد المقبل طقسا رطبا صباحا خاصة شمالا مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف – يصبح صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا وتظهر السحب شرقا قد تكون ركامية بعد الظهر.

والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، مثيرة للغبار والأتربة نهارا، وتكون سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س.. و البحر يكون متوسط الموج يصبح مضطربا غربا ليلا في الخليج العربي و خفيفا إلى متوسط الموج في بحر عمان.

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ويكون الطقس يوم الإثنين المقبل مغبرا إلى غائم جزئيا أحيانا خاصة شرقا - و تميل درجات الحرارة للانخفاض خاصة غربا.. والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة، وتكون سرعتها من 22 إلى 32 تصل إلى 50 كم / س.. و البحر يكون مضطربا إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الثلاثاء صحوا إلى غائم جزئيا خاصة شرقا .. مغبرا أحيانا نهارا خاصة غربا.. و الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، مثيرة للغبار والأتربة نهارا، وتكون سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 42 كم/ س.. و البحر يكون مضطربا و يصبح متوسطا إلى خفيف الموج مساء في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط في بحر عمان.

ويتوقع أن يشهد الأربعاء المقبل فرصة ضباب أو ضباب خفيف صباحا على بعض المناطق الداخلية والساحلية – ويكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا وتظهر السحب شرقا و قد تكون ركامية بعد الظهر مع ارتفاع في درجات الحرارة.

والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، سرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/ س .. و البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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