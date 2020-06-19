الامارات | شرطة عجمان توزع 25 ألف كمامة

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان توزع 25 ألف كمامة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت شرطة عجمان نقاطاً لتوزيع كمامات الوجه، شملت مرتادي الشواطئ والمشاة في مختلف مناطق الإمارة، ومراكز الخدمة، والشركات، والسكنات العمالية.

وقال رئيس قسم المرور والدوريات، الرائد فؤاد يوسف الخاجة، إن رجال الشرطة على مستوى الإدارات وزعوا ما يقارب 25 ألف كمامة على مرتادي الشواطئ، والمارة، وممارسي الرياضة، إضافة إلى المتعاملين في مركز خدمات المرور والترخيص ومراكز الشرطة، والعمال في الشركات والسكنات العمالية.

وأكد توجيه النصائح لهم بأهمية ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الجسدي بمسافة مترين على الأقلّ، حرصاً على سلامتهم وسلامة الآخرين من الإصابة بمرض فيروس كورونا.

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ودعا إلى تحويل الإجراءات الاحترازية إلى عادات شخصية.

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