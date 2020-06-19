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الامارات | شرطة عجمان توزع 25 ألف كمامة

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عجمان - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان توزع 25 ألف كمامة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت شرطة عجمان نقاطاً لتوزيع كمامات الوجه، شملت مرتادي الشواطئ والمشاة في مختلف مناطق الإمارة، ومراكز الخدمة، والشركات، والسكنات العمالية.

وقال رئيس قسم المرور والدوريات، الرائد فؤاد يوسف الخاجة، إن رجال الشرطة على مستوى الإدارات وزعوا ما يقارب 25 ألف كمامة على مرتادي الشواطئ، والمارة، وممارسي ، إضافة إلى المتعاملين في مركز خدمات المرور والترخيص ومراكز الشرطة، والعمال في الشركات والسكنات العمالية.

وأكد توجيه النصائح لهم بأهمية ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الجسدي بمسافة مترين على الأقلّ، حرصاً على سلامتهم وسلامة الآخرين من الإصابة بمرض فيروس .

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ودعا إلى تحويل الإجراءات الاحترازية إلى عادات شخصية.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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