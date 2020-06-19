الامارات | شرطة أبوظبي تنشر دوريات ذكية لرصد المخالفات

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تنشر دوريات ذكية لرصد المخالفات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت شرطة أبوظبي نشر دوريات ذكية، قادرة على رصد مخالفات عدم ربط حزام الأمان، والتحدث في الهاتف أثناء القيادة، والسرعة الزائدة، والانشغال بغير الطريق، وضبط المركبات منتهية الترخيص والمطلوبة.

وأشارت إلى أن الدورية الذكية لديها أنظمة تقنية متقدمة لضبط مجموعة من المخالفات بشكل آلي، وإشعار المخالفين بها من خلال الرسائل النصية، داعية مستخدمي الطريق إلى الالتزام بقانون السير والمرور وإرشادات السلامة المرورية.

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وكانت شرطة أبوظبي كشفت، للمرة الأولى، عن دورياتها الذكية ضمن معرضَي الأنظمة غير المأهولة «يومكس 2020»، والمحاكاة والتدريب «سيمتكس 2020»، ضمن جهودها الحثيثة لدعم خطة أبوظبي الاستراتيجية للسلامة المرورية والأولوية الاستراتيجية في جعل الطرق أكثر أماناً.

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