الامارات | محمد العلماء: نجاحات مشهودة للمنظومة الصحية في مواجهة الجائحة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العلماء: نجاحات مشهودة للمنظومة الصحية في مواجهة الجائحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الدكتور محمد سليم العلماء، أن النظام الصحي بالدولة أثبت كفاءته وقدرته على ابتكار الحلول الوقائية والعلاجية والاستجابة بفاعلية، بناء على تقارير وشهادات من منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أجراها العلماء لمستشفى دبا الفجيرة ومركز دبا الحصن الصحي، للاطلاع على مستوى الجاهزية التشغيلية وتوافر المعدات والمستلزمات الطبية والمخزون الدوائي الكافي، وكفاءة جهود الكوادر الطبية في تقديم العناية الطبية اللازمة للمرضى.

وعاين العلماء الذي رافقه في زيارته مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الدكتور يوسف محمد السركال، ومدير منطقة الفجيرة الطبية الدكتور محمد عبدالله سعيد، إجراءات تسجيل المرضى وأسلوب العناية بهم وفرز الحالات والمخالطين، وتفقد غرف العزل بأقسام الطوارئ وآلية عمل الفحص السريع، وزار قسم العناية المركزة للاطمئنان على المرضى والتجهيزات المتوافرة.

ووجّه الشكر والتقدير إلى الكوادر الإدارية والطبية كافة في خط الدفاع الأول من أطباء وتمريض ومسعفين ومساعدين وإداريين وأطقم عمل ميدانية في الصفوف الأولى، مثنياً على جهودهم الاستثنائية وتفانيهم في سبيل توفير الرعاية الصحية والحفاظ على صحة أفراد المجتمع وسلامتهم.

وأكد أهمية إجراء الفحوص اللازمة دورياً للطواقم الطبية، مشيراً إلى دورهم البارز والمؤثر في اجتياز أزمة كورونا.

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وتفقد العلماء سير العمل بمشروع غرفة العمليات النموذجية المعيارية ذات المعايير العالمية والمعزولة بنظام الضغط الإيجابي، والتي تجمع أكثر من نظام وخاصية في الكهرباء والأنظمة الخاصة بالمعدات الطبية، حيث من المتوقع تسليم المشروع قبل نهاية هذا العام.

إجراءات استباقية

أكد وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الدكتور محمد سليم العلماء، حرص الوزارة على معاينة كفاءة خدمات الرعاية الصحية في جميع مرافقها والوقوف في الميدان مع الكوادر الإشرافية والطبية في خط الدفاع الأول، لرفع معنوياتهم والتأكيد على الدعم والمساندة لجهودهم وتضحياتهم التي صنعت الفارق في ارتفاع نسبة الشفاء بالدولة، بفضل دعم القيادة بالموارد والإمكانات وتسخير مقدرات الدولة عبر إجراءات استباقية فعالة ومدروسة، لتوفير رعاية صحية متميزة لحماية صحة المجتمع من تداعيات الجائحة العالمية.

- اطلع على مستوى الجاهزية وتوافر المستلزمات الطبية والمخزون الدوائي.

- العلماء أكد على أهمية إجراء الفحوص اللازمة دورياً للطواقم الطبية.

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