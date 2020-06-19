الامارات | «التربية» تطلق منصة تحمي الطلبة من الإعلانات غير اللائقة

شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية» تطلق منصة تحمي الطلبة من الإعلانات غير اللائقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت وزارة التربية والتعليم منصة Boclips لدعم العملية التعليمية، لحماية الطلبة من الإعلانات والمحتوى غير اللائق أثناء التعلم عن بعد.

وتقدم المنصة مقاطع متنوعة من الأفلام التعليمية، ما يجعل التعلم أكثر جذباً للطلبة إضافة إلى أنها تتميز بسهولة الوصول إلى العديد من مقاطع الفيديو التعليمية، لأنها تحوي مكتبة ضخمة من مقاطع الفيديو التعليمية عالية الجودة، وتساعد المعلمين والمعلمات على إثراء دروسهم بمقاطع مميزة ومتنوعة من الأفلام التعليمية ومواردها المتنوعة.

وأفادت مدير إدارة التدريب والتنمية المهنية، خولة الحوسني، بأن منصة Boclips for Teachers تتيح للمعلمين بث مقاطع الفيديو آمنة دون تعريض الطلاب للإعلانات أو المحتوى غير اللائق، كما تسهل واجهته الصديقة للمعلمين البحث عن مقاطع الفيديو التي يحتاجونها لجلب العالم الحقيقي إلى الفصل الدراسي من خلال مكتبتها الضخمة من مقاطع الفيديو التعليمية عالية الجودة والموارد المتوافقة مع المعايير، للمعلمين لإثراء دروسهم بالفيديو بأمان وسهولة.

وأوضحت أن المنصة تتضمن المحتوى والأدوات والاستراتيجيات التي يحتاجها المعلمون لاستخدام الفيديو في الفصل الدراسي بأمان وسهولة وبأقصى قدر من الفاعلية، حيث تضم أكثر من مليون مقطع فيديو عالي الجودة، وتمكنهم من إثراء الدروس بالفيديو بمرونة وموثوقية عالية. وتابعت: «تبرز أهمية استخدام الفيديو في العملية التعليمية، كونه يمنح المعلم القدرة على الابتكار والاختراع، وجعله قادراً على توصيل أكبر قدر من المعلومات إلى الطلبة بسهولة كبيرة، فيصبح لديه القدرة على جذب الطلبة بسهولة، وتوصيل المعلومة بطريقة سلسة، كما تبرز أهمية الفيديو في منح الطالب القدرة على رؤية المعلومات بعينه».

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13 منصة تعليمية

أدخلت الوزارة أخيراً، على بوابتها للتعلم الذكي، 13 منصة تعليمية عالمية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لإتاحة خيارات تعليمية متعددة أمام الطلبة خلال عملية التعلم عن بعد، وتضم المنصات المواد الدراسية والمناهج الدراسية كافة التي تطبقها الوزارة، إلى جانب المنظومات التعليمية الأخرى المطبقة في مدارس الدولة، إضافة إلى ما تتيحه منصة الوزارة من حلول تعليمية متقدمة عبر بوابتها والتي تضم آلاف المقاطع التعليمية التفاعلية.

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