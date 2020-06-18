"ماي دبي" تحصل على جائزة "سوبيريور تايست" 2020

حصلت "ماي دبي"، شركة مياه الشرب المعبأة والمملوكة بالكامل من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، على جائزة "سوبيريور تايست" رفيعة المستوى، بتقييم 3 نجوم ذهبية من مركز التذوق العالمي ببروكسل بلجيكا، وذلك تقديراً للمذاق والجودة المتميزين لمياه ماي دبي القلوية الخالية من الصوديوم. ويمثل التكريم العالمي إنجازاً جديداً يُضاف إلى مسيرة "ماي دبي"، لا سيّما وأنه مقدّم من أحد أبرز المراكز الرائدة في تقييم واعتماد الأطعمة والمشروبات الاستهلاكية.

وخلال مرحلة التقييم الفعلي، حصل منتج ماي دبي الجديد والمبتكر على تصنيف بنسبة 92%، حيث قامت لجنة التحكيم المؤلفة من أكثر من 200 خبير تذوق في العالم، بتذوق المياه دون رؤيتها، وتم احتساب العلامات بحسب الطعم والرائحة والنقاء.

وإضافة إلى حصولها على تصنيف متميز، أشادت لجنة التحكيم أيضاً بمياه ماي دبي المعبأة باعتبارها توفر لسكان دولة الإمارات مياه صحية وعذبة، تحاكي احتياجات الأفراد ممن يمارسون أسلوب حياة نشط. وخلال إعداد المنتج، قامت الشركة بالتخلص من الصوديوم ورفع مستوى قلوية المياه، لتعزيز التمثيل الغذائي وترطيب الجسم بشكل أسرع.

وقال ألكسندر فانت ريت، الرئيس التنفيذي لشركة ماي دبي: "تعكس جائزة سوبيريور تايست 2020 رفيعة المستوى، التزامنا الدائم تجاه الجودة والتميّز. ونحن سعداء بحصولنا على هذا التصنيف من قبل أبرز الخبراء العالميين، وكلنا ثقة بمذاق مياهنا القلوية الخالية من الصوديوم والذي يشبه كثيراً مذاق مياهنا المعدنية الكلاسيكية التي نالت إعجاب جميع المستهلكين في دولة الإمارات والمنطقة. وبهذه المناسبة نود أن نتقدم بالشكر والتقدير للجنة التحكيم وفريق العمل المتكامل الذي يقف خلف مركز التذوق العالمي في بروكسل، ونتطلع قدماً إلى تقديم المزيد من المنتجات الإبداعية والمبتكرة، بما يعزز مكانتنا الريادية كمزود مستدام للمياه المعبأة في دولة الإمارات والمنطقة."