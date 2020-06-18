الامارات | رئيس الدولة يصدر مرسوما بتعيين سلطان النعيمي مديراً عاماً لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يصدر مرسوما بتعيين سلطان النعيمي مديراً عاماً لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مرسوما اتحاديا بتعيين سعادة الدكتور سلطان محمد النعيمي، مديرا عاما لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
والدكتور سلطان النعيمي من الباحثين البارزين في الشؤون السياسية، وله العديد من الكتب والمؤلفات البحثية السياسية والأدبية، وهو حاصل على الدكتوراه في الفكر السياسي، وهو أستاذ مشارك وعضو هيئة التدريس في جامعة أبوظبي، وعضو اللجنة الاستشارية للاستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب.
ويعد مركز الإِمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية من المراكز البحثية ذات المكانة المرموقة إقليما ودوليا في مجال الدراسات الاستراتيجية السياسة والاقتصادية والاجتماعية.
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