الامارات | بالفيديو.. "الصحة" تطلق منصة توعوية بخمس لغات حول فيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. "الصحة" تطلق منصة توعوية بخمس لغات حول فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، على موقعها الإلكتروني، منصة وطنية توعوية تضم مركز معلومات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تحت شعار "صحتكم واجبنا".

وتمثل المنصة قاعدة بيانات تتضمن كافة التوصيات والاحتياطات والإرشادات، التي حددتها منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية في الدولة للوقاية من فيروس كورونا. والحد من المعلومات الخاطئة والشائعات المضللة، التي تأتي من مصادر غير موثوقة ولا معتمدة. كما تساعد هذه الخدمة الجديدة عبر الإنترنت على التخفيف من تدفق حالات مرضى الانفلونزا العادية والبرد غير الطارئة للمؤسسات الطبية في ظلّ الظروف الحالية.

ويتضمن مركز المعلومات الذي يقدم خدماته عبر خمس لغات عالمية، خدمة الطبيب الافتراضي الذي يساعد المتعاملين الراغبين في تقييم حالتهم الصحية في حال اشتباه إصابتهم بالفيروس، كما يعتبر المركز منصة للتوعية يتضمن أحدث المعلومات عن الفيروس وطرق الوقاية منه، مبوبة في 6 أبواب رئيسية تقدم معلومات وإرشادات علمية وصحية، بالإضافة إلى تقديمه إحصائيات محدثة عن الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الإمارات.

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