الامارات | وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع يتفقد مرضى كوفيد-19 ويتواصل معهم مباشرة للاطمئنان على صحتهم

شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع يتفقد مرضى كوفيد-19 ويتواصل معهم مباشرة للاطمئنان على صحتهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوفير الرعاية الصحية والخدمات العلاجية للمرضى وفق أفضل المعايير الصحية العالمية، تفقد محمد سليم العلماء، وكيل الوزارة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، مرضى كوفيد-19 وتواصل معهم مباشرة للاستماع إليهم والاطمئنان على صحتهم شخصياً، في إطار الحرص على تلقيهم العناية والرعاية الصحية والنفسية المتميزة، وذلك أثناء سلسلة الزيارات الميدانية لمرافق الوزارة والتي شملت مؤخراً مستشفى دبا الفجيرة ومركز دبا الحصن الصحي، بهدف الاطلاع على مستوى الجاهزية التشغيلية وتوفر المعدات والمستلزمات الطبية والمخزون الدوائي الكافي، وكفاءة جهود الكوادر الطبية في تقديم العناية الطبية اللازمة للمرضى.



وأكد العلماء حرص الوزارة على معاينة كفاءة خدمات الرعاية الصحية في جميع مرافقها والوقوف في الميدان مع الكوادر الإشرافية والطبية في خط الدفاع الأول، لرفع معنوياتهم والتأكيد على الدعم والمساندة لجهودهم وتضحياتهم التي صنعت الفارق في ارتفاع نسبة الشفاء بالدولة، بفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة بالموارد والإمكانات وتسخير مقدرات الدولة عبر إجراءات استباقية فعالة ومدروسة لتوفير رعاية صحية متميزة لحماية صحة المجتمع من تداعيات الجائحة العالمية، لافتاً إلى أن النظام الصحي بالدولة أثبت كفاءته وقدرته على ابتكار الحلول الوقائية والعلاجية والاستجابة بفعالية، بناء على تقارير وشهادات من منظمة الصحة العالمية .

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