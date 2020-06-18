الامارات | «محاكم رأس الخيمة» تنجز معاملات كبار المواطنين والمقيمين من مركباتهم

شكرا لقرائتكم خبر عن «محاكم رأس الخيمة» تنجز معاملات كبار المواطنين والمقيمين من مركباتهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت دائرة محاكم رأس الخيمة خدمة إنجاز معاملات كبار السن من المواطنين والمقيمين في مركباتهم من خلال السماح لهم بالدخول بمركباتهم إلى الساحة الداخلية للدائرة، لحمايتهم في ظل الإجراءات الاحترازية من فيروس «كورونا»، حيث سيقوم موظفون بإنجاز معاملاتهم مثل شهادات إثبات ووكالات وغيرها من الخدمات المخصصة لكبار المواطنين.

وقال رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، المستشار أحمد محمد الخاطري، لـ«الإمارات اليوم» إن كبار السن يواجهون صعوبة في استخدام التطبيقات الالكترونية وإنجاز معاملاتهم «عن بعد»، لذلك آثرنا عدم نزولهم وإتمام معاملاتهم في مركباتهم حفاظاً على صحتهم.

وأوضح أن المحاكم ستبقي على خدماتها الإلكترونية بنسبة 100% حتى بعد انتهاء أزمة «كورونا» وعودة الحياة لطبيعتها، لأن التجربة أثبتت أنه يمكن التعويل على تجربة العمل عن بعد في جميع الجوانب، نظراً لدقتها وسرعة إنجازها، إذ يمكن إنجاز المعاملات عن بعد طوال 24 ساعة وهو ما يؤدي إلى توفير الوقت والجهد على المتعاملين.

وأوضح أن المحاكم تلقت 25 ألفاً و840 رسالة استفسار من المتعاملين في 60 يوماً منذ إطلاق خدمة «أمورك سهالات» عبر تطبيق (واتس أب)، ضمن خطة الاستجابة السريعة، لتقديم جميع خدمات المحاكم «عن بعد»، حفاظاً على سلامة وصحة الموظفين والمتعاملين.

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وأشار إلى أن الخدمة تتميز بسرعة تلقي الاستفسارات، والردود الفورية عليها، وتوفير كل ما يحتاجه العميل من بيانات ومعلومات من إجراءات المحاكم وإنجاز الخدمات، ما أسهم في اختصار زمن إنجاز الخدمة، وتحقيق نسبة 100% في الرد على جميع الاستفسارات الواردة.

ولفت إلى أن عدد الخدمات الذكية التي تقدم «عن بعد» وصل إلى 285 خدمة، بالإضافة إلى تسع قنوات للتواصل وتلقي المعاملات.

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رسالة استفسار من المتعاملين تلقتها «محاكم رأس الخيمة» في 60 يوماً.

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