الامارات | «شخبوط الطبية» تستأنف زراعة قوقعة الأذن

شكرا لقرائتكم خبر عن «شخبوط الطبية» تستأنف زراعة قوقعة الأذن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، بالتعاون مع مايو كلينك، عن عزمها استئناف تقديم خدمات الرعاية الصحية لمرضى الأنف والأذن والحنجرة، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة الدولية، والبدء من الأسبوع المقبل في إجراء جراحات زراعة قوقعة الأذن، باستخدام أحدث التقنيات المعتمدة في هذا المجال، وسط تطبيق صارم للإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة المريض وفرق الرعاية الصحية من انتقال الأمراض المعدية.

وقال استشاري الأنف والأذن والحنجرة في المدينة، الدكتور موندي حماد، إن الكوادر الطبية مستعدة لاستقبال المرضى المؤهلين لزراعة قوقعة الأذن، مشيراً إلى أن استئناف زراعة القوقعة، جاء بعد اتخاذ الاستعدادات والاحتياطات اللازمة، لضمان سلامة المرضى.

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