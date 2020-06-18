الامارات | تحديد مقرّرات امتحانات نهاية العام للصف الـ 12

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد مقرّرات امتحانات نهاية العام للصف الـ 12 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وزارة التربية والتعليم بأن امتحانات نهاية العام لطلبة الصف الثاني عشر، قاصرة على الفصل الدراسي الثالث، وهي الدروس والنواتج المقرر دراستها في هذا الفصل.

وأوضحت أن الامتحانات للصف الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري، ستنطلق الأحد المقبل، لطلبة المسارين العام والمتقدم والدراسة الأكاديمية والدراسة المنزلية، في سبع مواد دراسية.

وأظهرت جداول الامتحانات التي اعتمدتها الوزارة، أخيراً، أن الزمن الكلي لامتحان كل مادة هو 60 دقيقة، وأن كل سؤال مقيد بزمن يظهر بجانب السؤال خلال مؤقت زمني، وعلى الطلبة التأكد من إجابة السؤال قبل الانتقال إلى السؤال التالي، وقبل انتهاء الوقت المحدد له، وعند انتهاء الزمن المخصص للسؤال لا يمكن الإجابة عنه أو تغيير الإجابة، ويجب الانتقال إلى السؤال التالي مباشرة، ولا يمكن العودة إلى السؤال السابق.

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ويؤدي طلبة الصف الثاني عشر حالياً اختبار «الإمسات»، وتستمر فترة عقد جلساته حتى اليوم الخميس، ثم تستأنف بعد اختبارات نهاية العام الدراسي الجاري، في 30 من يونيو الجاري، وتستمر حتى الثامن من يوليو المقبل.

كما قصرت اختبار «الإمسات» على أربع مواد أساسية، هي: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والفيزياء، بدلاً من سبع مواد في السابق، وعزت الوزارة تقليص عدد المواد، وزيادة عدد المراكز، خلال العام الدراسي الجاري، إلى جائحة «كورونا»، التي تتطلب اتخاذ إجراءات احترازية لحماية الطلبة أثناء أدائهم الاختبار.

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