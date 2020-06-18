الامارات | «الداخلية» تدعو لتأمين اجتماعات العمل الافتراضية تقنياً

شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تدعو لتأمين اجتماعات العمل الافتراضية تقنياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزارة الداخلية أهمية تأمين اجتماعات العمل الافتراضية عبر تطبيقات التواصل المرئية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة من خلال اتباع الممارسات التقنية الصحيحة، في سبيل استمرارية الأعمال بشكل آمن.

وأطلقت الوزارة ممثلة بمكتب المفتش العام مبادرة «جودة الحياة.. لأمن وسلامة المجتمع»، تعزيزاً لثقافة الأمن الرقمي والسعادة والايجابية، إلى جانب التركيز على المفاهيم الصحية والنفسية والرياضية في نحو ثقافة حياة صحية تعزز فيها الممارسات الإيجابية.

وتضم المبادرة فعاليات مستمرة على مدار أسبوعين، من بينها ورش تثقيفية ومسابقات وبرامج رياضية تقدم تمارين عن بعد، وبرامج صحية تستهدف تعزيز الثقافة والممارسات الصحية وسبل تعزيز المناعة الشخصية.

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وقال مفتش عام الوزارة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي: «نستهدف بناء ثقافة وممارسة إيجابية في المجالات كافة تعزز جهود حكومة الإمارات في نشر هذه المفاهيم الحيوية والمهمة، والتي تعد أسلوب حياة إلى جانب التركيز أثناء ممارسة الأعمال والاجتماعات والفعاليات عن بعد على أهمية الأمن الرقمي ودوره في تعزيز العمل، والارتقاء به والحفاظ على ديمومة واستمرارية الأعمال بشكل آمن وسلس، وتنفيذ المهام بجودة وفاعلية».

«الداخلية» أطلقت مبادرة «جودة الحياة.. لأمن وسلامة المجتمع»، تعزيزاً لثقافة الأمن الرقمي.

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