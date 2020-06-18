الامارات | إعفاء المتقاعدين من قروض السكن تلقائياً

شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء المتقاعدين من قروض السكن تلقائياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد وهيئة أبوظبي للإسكان إتمام الربط الإلكتروني بينهما لتوفير خدمة تقديم طلبات الإعفاء من القروض السكنية «تلقائياً» للمواطنين المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، المسجلين لدى الصندوق.

وبعد تفعيل الربط الإلكتروني بين الجانبين، لن يكون على المتقاعدين الراغبين في الحصول على إعفاء من القروض السكنية تحمل عبء التقدم بطلب مباشر إلى الهيئة، حيث سيقدم الصندوق الطلبات «تلقائياً» بالإنابة عنهم، بمجرد تقاعد المؤمّن عليه في حال كان معاشه التقاعدي لا يزيد على 20 ألف درهم.

Advertisements

وبحسب الآلية الجديدة، يحصر الصندوق المتقاعدين الجدد، الذين لا تزيد معاشاتهم التقاعدية على 20 ألف درهم، دورياً، ثم يزود هيئة أبوظبي للإسكان ببيانات المتقاعد عن طريق الربط الإلكتروني، لبحث إجراءات استحقاقه للإعفاء مباشرة.

وأكد مدير عام الصندوق، خلف عبدالله الحمادي، أن الآلية المتبعة حالياً لتقديم المتقاعد طلب الإعفاء من قرض الإسكان، تعتمد على تحركه الشخصي عبر التوجه للهيئة وتقديم طلب الإعفاء مع الأوراق والمستندات اللازمة، من بطاقة الهوية وشهادة الإحالة للتقاعد، ولكن بحسب الآلية الجديدة سيتولى الصندوق تقديم طلبات الإعفاء «تلقائياً» بدلاً من المتقاعد من خلال توفير المستندات اللازمة للهيئة عن طريق الربط الإلكتروني للبيانات والمعلومات بين الجهتين، ما يوفر الجهد والوقت على المتقاعد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news