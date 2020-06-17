الامارات | "الإمارات اليوم" لم تنشر أي معلومة حول وقف برنامج التعقيم الوطني

شكرا لقرائتكم خبر عن "الإمارات اليوم" لم تنشر أي معلومة حول وقف برنامج التعقيم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تود "الإمارات اليوم" التوضيح، بأنها لم تنشر أي معلومة تتعلق ببرنامج التعقيم الوطني، وأن ما يتم تداوله حول وقف البرنامج في دبي، اعتبارا من يوم الأحد، والمنسوب إلى لجنة الأزمات والطوارئ والكوارث، لم تنشره "الإمارات اليوم" ولم تشر إليه في أي من منشوراتها سواء في المنصات أو مواقع التواصل الاجتماعي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.