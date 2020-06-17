الامارات | فحص منزلي لـ «كورونا» في الأحياء السكنية بأبوظبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن فحص منزلي لـ «كورونا» في الأحياء السكنية بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شركة "صحة"، اليوم، بالتعاون مع دائرة الصحة بأبوظبي، مبادرة جديدة لإجراء فحص «كورونا» -كوفيد19، المنزلي لقاطني الأحياء السكنية في مختلف مناطق إمارة أبوظبي.
وذكرت شركة "صحة"، في تغريدتين على "تويتر"، أن الفحص المنزلي يتيح للسكان مساراً أكثر سهولة للحصول على الرعاية الصحية، ويخفف أعباء زيارة مراكز الفحص على كبار المواطنين والمقيمين والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى.
وستجري الفرق الصحية الفحوص للسكان يومياً من الساعة 10 صباحاً وحتى 6 مساءً.
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