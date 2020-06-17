كلام تيليكوم تطلق شبكة كلام لنظام كابلات العبور الضوئية (KNOT)

أعلنت شركة كلام تيليكوم ، وهي شركة رائدة في توفير الحلول المدارة للأعمال عبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الدولية ، عن شراكتها مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي (GCCIA) لإطلاق شبكة كلام لنظام كابلات الألياف الضوئية (KNOT) ، وهو نظام جديد للكابلات بالألياف الضوئية الدولية -فايبر- يعزز الاتصال الإقليمي والدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA).

وسيمتد نظام كابل الألياف الضوئية KNOTعلى مسافة ١٤٠٠ كيلومتر ، مما يوفر سعة ١٢.٨ تيرابايت وأكثر ، مع تقليل وقت انتقال الاتصال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بالنظر إلى أنه يتم حمل الكابلات عبر اسلاك أرضية ضوئية مرتبطة بشبكة كهرباء إقليمية عالية التوتر (GCCIA) ، فإنه يقلل من خطر انقطاع الكابلات بشكل كبير ، كما هو واضح من التوافر العالي جدًا لشبكة GCCIA على مدى السنوات الخمس سنوات الماضية.

وقال فير باسي ، الرئيس التنفيذي لشركة كلام تيليكوم ، ”اختارت كلام الاستثمار في هذا التوسع في شبكة بملايين الدولارات لدعم رؤية مملكة البحرين في وضع البحرين كمركز رئيسي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحوسبة السحابية والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, وإن شبكة النقل الضوئي الجديدة المتطورة مملوكة بالكامل لشركة كلام تيليكوم ويتم تشغيلها وإدارة عملياتها عبر الشركة“.

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وأضاف: “مع إطلاق KNOT ، وهو نظام كابلات مفتوح ، ستواصل كلام تميزها كونها مزود حلول مبتكرة وتنافسية ، والذي يهدف إلى جعل الاتصال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر تنافسية، مما سيوفر بديلاً قابلاً للتطوير بدرجة عالية لشركات الاتصالات و CDNs و OTTs ومزودي خدمات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات والمؤسسات للاستفادة من الحلول المبتكرة وتجربة الاتصالات المحسنة. ”

ويعمل نظام الكابلات KNOT من خلال منصة 6500 Packet Optical من سينا المجهزة بتقنية WaveLogic المتماسكة ، لتوفير قدرات عرض النطاق الترددي المرنة. وتتم إدارة البنية التحتية بالكامل من خلال أحدث وحدة تحكم مجال SDN تعتمد على الخدمات الدقيقة القائمة على الخدمات والتحكم والخطة (MCP) باستخدام واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة لتقديم خدمات 10G و 100 G و 200 G وما بعدها عبر شبكة النقل البصري (OTN ).

وصرح جيمي جيفريز، نائب الرئيس والمدير العام لدى سينا في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا قائلاً: "من خلال العمل مع كلام تيليكوم، سنقوم ببناء بنية تحتية عالمية المستوى للشبكات، استنادًا إلى تقنية WaveLogic المترابطة لدينا، والتي يمكنها التوسع والتكيف ديناميكيًا مع توقعات العملاء المتغيرة و متطلبات حركة المرور غير المتوقعة."

ويعمل نظام الكابلات الجديد على توفير تنوع المسارات عبر منطقة الشرق الأوسط من خلال ربط شبكة النقل المتداخلة عبر 12 دولة ، وإحضار 16 نقطة تواجد (PoP) وزيادة ربط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كبوابة من POPs في أوروبا وآسيا. وسيتم تشغيل الكابل في الربع الأخير من العام 2020