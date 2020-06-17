يورونيوز تتطلع إلى كيفية حماية حكومة الإمارات لمجتمعها الإلكتروني

أجرت يورونيوز، القناة الإخبارية العالمية الأولى في أوروبا لقاء صحفي مع حكومة الإمارات العربية المتحدة لاكتشاف كيفية حماية سكانها وحمايتهم في هذا الوقت من النشاط المتزايد على الإنترنت بعد جائحة كوفيد -19 التي فرضت تغييرات في دولة الإمارات العربية المتحدة مثل التعلم الإلكتروني ودفع الناس للتحرك نحو مجتمع رقمي تهيمن عليه الإنترنت.

أدت الزيادة في عدد مستخدمي الإنترنت وزيادة استخدام الخدمات المصرفية الرقمية خلال فترة وباء كوفيد -19، بالإضافة إلى التطورات التكنولوجية في الشرق الأوسط مثل البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين، إلى إطلاق حكومة الإمارات العربية المتحدة أول حملة وطنية للتوعية ضد الاحتيال.

تم تأسيس الفريق الوطني للاستجابة لحالات الطوارئ الحاسوبية كجزء من هيئة تنظيم الاتصالات (TRA) ، والذي تم إنشاؤه لحماية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في الإمارات العربية المتحدة ومستخدمي الإنترنت من المخاطر والانتهاكات، بالإضافة إلى تحسين السلامة الإلكترونية للمقيمين. قام الفريق الوطني للاستجابة لحالات الطوارئ الحاسوبية بالرد على حوالي 34,000 هجوم إلكتروني على الكيانات الفيدرالية في شهر إطلاقها في أبريل من هذا العام.

قال محمد الزرعوني ، المدير التنفيذي للسياسات والبرامج في هيئة تنظيم الاتصالات (TRA) عند سؤاله عن أنواع الجرائم الإلكترونية والاحتيال عبر الإنترنت التي تصاعدت في الإمارات العربية المتحدة منذ بداية الجائحة: "لقد لاحظنا زيادة عدد مواقع الويب المزيفة ومواقع الاحتيال التي تحاول خداع الأشخاص للحصول على بيانات اعتمادهم الحساسة، مثل حساباتهم المصرفية ، من أجل اختراق هذه الحسابات. من المهم جدًا بالنسبة لنا التأكد من أن الأمة مجهزة بما تحتاج إليه عن طريق حملة توعية وطنية لتثقيف أفراد المجتمع حول تحديد الفرق بين ما هو مزيف وما هو حقيقي."

وتعليقًا على أمان الأطفال عبر الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة وكيف يمكن للعائلات حماية أطفالهم، قال محمد الزرعوني: "إن برنامج السلامة الرقمية للأطفال هو مبادرة عظيمة للجميع. تهدف هذه المبادرة إلى ضمان تجربة أكثر أمانًا عبر الإنترنت، وتعليم الأطفال وأولياء أمورهم حول كيفية الحفاظ على سلامتهم عند تصفح الإنترنت وتجنب أي نوع من التهديدات لأطفالهم ، مثل التسلط والتنمر عبر الإنترنت. خصصت الحكومة خط دعم بإسم ’خط دعم الرفاهية الرقمية‘، والذي يضمن معالجة أي مسائل عاجلة يضعها أولياء الأمور من قبل الوكالات الحكومية المتخصصة ذات الصلة."

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للعمل على تحقيق قياسات الحكومة لسلامة المواطنون على الإنترنت بالإضافة إلى حماية الأطفال بعد الانتقال الأخير إلى التعلم الإلكتروني، استثمرت الإمارات العربية المتحدة بكثافة في لوائح حماية البيانات والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، بالعمل مع شركة Hub71 بأبوظبي، وهي شركة نظام بيئي تقني مدعوم من شركة مبادلة، التي تم اختيارها من قبل منصة استضافة البيانات الأمريكية InCountry كمقرها الرئيسي في الشرق الأوسط.

مع استمرار الإمارات العربية المتحدة في التحرك نحو الرقمنة واقتصاد رقمي عبر الإنترنت، تعيد الإمارات العربية المتحدة النظر في لوائح حماية البيانات الخاصة بها بمساعدة InCountry. قال نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في InCountry، خالد لبابيدي، في هذا الموضوع: "هناك مخاطر دائمًا كلما بدأت في الانتقال من نوع اقتصادي غير رقمي إلى اقتصاد رقمي عبر الإنترنت. بدأنا نفهم أكثر عن مخاطر الأمن السيبراني وأيضًا حول كيفية حماية البيانات. إن تأكد الحكومة من وجودها لحماية المواطنين كان بالفعل في مقدمة أولوياتها، من خلال فهم مكان وجود البيانات، ولكن أيضًا وضع الكثير من القواعد واللوائح والمبادرات لمساعدتنا في التأكد من حماية المواطنين عن طريق الأمن السيبراني."

تتوافر المقابلة الكاملة مع يورونيوز حصرياً على إنسباير ميدل إيست، البرنامج الأسبوعي الذي يسلط الضوء على أهم الأحداث في المنطقة ويقدم أحدث الابتكارات والتكنولوجيا وصيحات الأزياء وأسلوب الحياة والفعاليات الثقافية، إلى جانب التعريف بالأصوات الجديدة والقصص الرائجة في مجالات الأعمال والثقافة بما يعزز التواصل بين سكان المنطقة والعالم.

https://www.euronews.com/2018/02/01/discover-inspire-middle-east

وتُعد يورونيوز القناة الإخبارية الأولى في أوروبا، حيث تقوم ببث الأخبار على مدار الساعة لحوالي 400 مليون بيت عبر 160 دولة. لتصل إلى 150 مليون شخص شهرياً. وتقدم القناة الأخبار بـ 12 لغة، كما تتمتع بحضور قوي على المنصات الرقمية.