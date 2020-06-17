الامارات | تعاون بين «تقاعد» و«إسكان» أبوظبي بشأن «إعفاءات القروض السكنية»

شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «تقاعد» و«إسكان» أبوظبي بشأن «إعفاءات القروض السكنية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن كل من صندوق أبوظبي للتقاعد وهيئة أبوظبي للإسكان الانتهاء من إتمام عملية ربط إلكتروني بهدفتوفير خدمة تقديم طلبات الإعفاء من القروض السكنية"تلقائياً" للمواطنين المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود،المسجلين لدى الصندوق، وذلك في إطار مواصلة الجهود و التعاون المشترك بين الجهتين لضمان تسهيل المعاملات التي تتطلب جهداً مشتركاً لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الحكومية المتكاملة للمتعاملين.

و يأتي التعاون الجديد بهدف دعم المتقاعدين المسجلين لدى الصندوق من ذوي الدخل المحدود، ومساعدتهم على تيسير الإجراءات الحكومية، وذلك في إطار توجهات القيادة الرشيدة بشأن تقديم كل التسهيلات التي تحقق الاستقرار الاجتماعي لهذه الفئة الهامة من المجتمع.

وبحسب ذلك وبعد تفعيل الربط الإلكتروني بين صندوق أبوظبي للتقاعد و هيئة أبوظبي للإسكان، لن يكون على المتقاعدين الراغبين في الحصول على إعفاء من القروض السكنية تحمل عبء التقدم بطلب مباشر إلى الهيئة، حيث سيقوم الصندوق بتقديم الطلبات "تلقائياً" بالإنابةعنهم، وذلك بمجرد تقاعد المؤمّن عليه في حال كان معاشهالتقاعدي لا يزيد عن 20 ألف درهم.

وبحسب الآلية الجديدة سيقوم الصندوق بحصر كافة المتقاعدين الجدد الذين لا تزيد معاشاتهم التقاعدية على 20 ألف درهم بشكل دوري، ومن ثم تزويد هيئة أبوظبيللإسكان بكافة بيانات المتقاعد عن طريق الربط الإلكتروني، لتقوم بدورها ببحث إجراءات استحقاقه للإعفاء مباشرة، من خلال فحص الطلبات لبيان مدى استحقاق المتقاعد وفقاً للشروط المحددة سلفاً من قبل هيئة أبوظبي للإسكان.

وأكد مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد خلف عبد الله رحمه الحمادي،، على مواصلة الجهود الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات للمتقاعدين لدعم احتياجاتهم وتطلعاتهم ورفع نسبة رضاهم، مشيراً إلى أن الربط معهيئة أبوظبي الإسكان يأتي في إطار استكمال الجهود التي تبذلها حكومة أبوظبي لتعزيز جودة حياة المتقاعدين ودعمهم، ومساعيها المبذولة نحو تخفيف الأعباء الاجتماعية والمالية عن الأسر المواطنة ذات الدخل المحدود.

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وأشار الحمادي إلى أن الآلية المتبعة حالياً لتقديم المتقاعد طلب الإعفاء من قرض الإسكان، تعتمد على تحركه الشخصي عبر التوجه لهيئة أبوظبي للإسكان وتقديم طلب الإعفاء مع كافة الأوراق والمستندات اللازمة، من بطاقة الهوية وشهادة الإحالة للتقاعد، ولكن حسب الآلية الجديدة سيتولى الصندوق تقديم طلبات الإعفاء "تلقائياً" بدلاً عن المتقاعد، من خلال توفير المستندات اللازمة للهيئة عن طريق الربط الإلكتروني للبيانات والمعلومات بين الجهتين مما يوفر الجهد والوقت على المتقاعد.

وأكد الحمادي على مواصلة جهود الصندوق في استحداث الخدمات والحلول الرقمية التي من شأنها تسهيل الإجراءات على كافة المستويات لتقديم خدمات تقاعد على مستوى تنافسي وعالمي.

ومن جانبه قال مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان بشير خلفان المحيربي: "سعداء بهذا التعاون مع صندوق أبوظبي للتقاعد، والذي يأتي في إطار تلبية توجيهات قيادتنا الرشيدة في تقديم كافة التسهيلات التي تحقق الاستقرار الاجتماعي للمتقاعدين المسجلين لدى الصندوق، كما يتماشى مع جهودنا في إطلاق المبادرات التي تساهم في توفير الحياة الكريمة والاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين في إمارة أبوظبي".

وأضاف المحيربي، إن هذا التعاون والربط الإلكتروني مع الصندوق يساهم في تقديم الدعم للمواطنين المتقاعدينوتلبية احتياجاتهم وإسعادهم عبر التسهيل عليهم وتقديم الخدمة لهم من دون عناء وجهد من قبلهم، وتتيح الخدمة للمواطن الإعفاء من سداد قيمة القرض أو ما تبقى منه عند الإحالة إلى التقاعد عن العمل وفقاً للتشريعات ذات العلاقة، وبعد دراسة الملاءة المالية للمواطن.

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