الامارات | جمارك دبي تحبط تهريب أنابيب نقل غاز مقلدة

شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك دبي تحبط تهريب أنابيب نقل غاز مقلدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت جمارك دبي، بالتعاون والتنسيق مع إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، وإدارة الاستخبارات الجمركية، بضائع مقلدة لمكونات بالغة الأهمية لصناعة النفط والغاز، وأحبطت الدائرة محاولة إدخال أنابيب نقل غاز ونفط مقلدة إلى الدولة.

وكانت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية تلقت معلومات بوجود بضائع مقلدة محملة في أربع حاويات، قادمة من دولة آسيوية، لإدخالها إلى الدولة على أنها أنابيب نقل نفط وغاز أصلية تحمل العلامة التجارية VALLOUREC، وأبلغت الإدارة غرفة التحكم التابعة لإدارة الاستخبارات الجمركية بهذه المعلومات، ليتم تتبع الحاويات المستهدفة خلال نقلها إلى دبي.

وعند وصول الشحنة جرى تحويلها إلى المعاينة والتفتيش الجمركي مباشرة، حيث تم ضبط 58 قطعة أنابيب نقل نفط وخضعت للفحص الفني من قبل خبراء متخصصين، وتبين أنها مقلدة وتحمل مخاطر كبيرة على البيئة لعدم قدرتها على تحمل الضغط العالي، الذي صممت لتحمله الأنابيب الأصلية، ما قد يتسبب في أضرار بيئية بالغة، في حال وصول الأنابيب المقلدة إلى الدولة واستخدامها في مشروعات النفط والغاز.

وقال مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، يوسف عزير مبارك، إن «البضائع المقلدة تتسبب في أضرار كبيرة للمجتمع، وتستهدف منتجات حيوية مثل أنابيب النفط والغاز، ولذلك أولينا كامل اهتمامنا للشكوى التي وصلتنا حول محاولة إدخال بضائع مقلدة لأنابيب النفط والغاز، وبالتعاون والتنسيق مع إدارة الاستخبارات الجمركية، وضعنا خطة محكمة لضبط الأنابيب المقلدة ومنع دخولها إلى الدولة».

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وتابع أنه «تم ضبط الشحنة، وأظهر الفحص الفني مدى خطورتها، لذا حرصنا على إعادة تدويرها لتتحول إلى مواد لا تضر البيئة، تنفيذاً لالتزامنا التام بحماية البيئة من جهة، وحماية حقوق أصحاب العلامات التجارية من جهة أخرى، لتظل دولة الإمارات في مقدمة دول العالم التي تعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية، لتوفير أفضل ظروف الاستثمار المجدي للشركات والتجار، ما يعزز قدرة الدولة على دعم نمو التجارة الخارجية، وجذب الاستثمارات الجديدة باستمرار لتواصل الإمارات تقدمها السريع على طريق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة».

وقال مدير إدارة الاستخبارات الجمركية، شعيب محمد السويدي، إن «غرفة التحكم التابعة للإدارة تعمل على ملاحقة البضائع الممنوعة والمقيدة والمقلدة قبل وصولها إلى دبي، وتبدأ بتتبعها منذ لحظة استلام الإدارة عبر القنوات المختلفة للمعلومات، حول البضائع غير المشروعة المتجهة للدخول إلى الدولة عبر المنافذ الجمركية لإمارة دبي».

وأوضح أن «الإدارة تتتبع البضائع المقلدة باستخدام النظام الذكي لرصد ومتابعة السفن والرحلات، الذي طورته جمارك دبي لرصد حركة البضائع غير المشروعة القادمة بحراً وجواً، قبل وصولها إلى موانئ ومطارات دبي، وبناء على المعلومات التي وصلتنا من إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، قمنا بتتبع الحاويات المستهدفة بموجب هذه المعلومات حتى وصولها إلى دبي، حيث تم تفتيشها وضبط الأنابيب المقلدة باحترافية عالية، أظهرت مدى كفاءة غرفة التحكم وقدرتها على ملاحقة البضائع غير المشروعة وضبطها».

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