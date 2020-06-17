الامارات | 4 أسباب وراء حوادث الإطارات

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب وراء حوادث الإطارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّرت شرطة أبوظبي سائقي المركبات من خطر انفجار الإطارات القديمة والرديئة على الطرق، لافتة إلى أن الحوادث المروریة التي وقعت نتيجة انفجار الإطارات خلال فترة صيف عام 2019، أسفرت عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة شخصين آخرين بإصابات متوسطة، فيما بلغ عدد المركبات التي تم مخالفتها لعدم صلاحیة إطاراتها للسیر 6211 مخالفة.

وأوضحت أن هناك أربعة أسباب رئيسة وراء وقوع الحوادث المرورية بسبب انفجار الإطارات خلال الصيف، وهي انتهاء صلاحية الإطارات، كثرة الاستخدام من خلال قطع المسافات الطويلة، نقص أو زيادة ضغط الهواء في الإطارات، والحمولة الزائدة.

ودعت شرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة فحص إطارات مركباتهم، والتأكد من سلامتھا وعدم وجود أي تلف أو تشققات یمكن أن تتسبب في وقوع الحوادث المرورية الجسیمة خلال فترة الصیف نتیجة ارتفاع درجات الحرارة، مشدّدة على ضرورة استخدام أصناف إطارات مطابقة للمواصفات، والتأكد من ملاءمة الإطار المستخدم وقياسه ودرجة الحرارة التي یتحملھا والحمولة المناسبة.

وأكدت تكثيف الرقابة المروریة، وتطبيق القانون على المخالفين ضمن الأولوية الاستراتيجية لجعل الطرق أكثر سلامة، وتطبیق المادة 82 من قانون المرور، موضحة أن مخالفة عدم صلاحیة إطارات المركبة أثناء السیر غرامتها 500 درھم وأربع نقاط مروریة وحجز المركبة لمدة أسبوع.

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500

درھم و4 نقاط مروریة وحجز المركبة أسبوعاً مخالفة الإطارات التالفة.

منظومة وطنية للرقابة

تطبق دولة الإمارات، منظومة وطنية للرقابة على إطارات المركبات، تُعد الأولى من نوعها على المستوى الإقليمي، حيث أطلقت جيلاً من الشرائح الذكية المثبتة على إطارات المركبات، لتصبح وسيلة مضمونة للتحقق من سلامة وصلاحية الإطارات وضمان سلامة مستخدمي المركبات وتقليل الحوادث المرتبطة بإطارات غير مطابقة للمواصفات أو رديئة. وحسب بيانات هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، فإن الهيئة أصدرت نحو ستة ملايين شريحة ذكية للإطارات RFID خلال الأعوام الماضية، ضمن المنظومة الذكية التي استحدثتها الهيئة ودخلت حيز التنفيذ الإلزامي قبل أكثر من ثلاثة أعوام.

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