الامارات | إعفاء المواطنين الدارسين في الخارج من شرط الحضور

شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء المواطنين الدارسين في الخارج من شرط الحضور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت وزارة التربية والتعليم آلية حصول الطلبة الدارسين في جامعات خارج الدولة، على استثناء من الانتظام الدراسي، في ظل الظروف الراهنة التي نتجت عن الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

ولفتت، على موقعها الإلكتروني، إلى أنها اعتمدت معايير عدة، خاصة بالاستثناء من الانتظام الدراسي في تلك الجامعات، وفق ثلاثة محددات، هي: تقديم الطلبة طلب معادلة إلكترونية عبر موقع الوزارة، وإرفاق نسخة من الموافقة على البرنامج الدراسي (الإفادة)، التي حصل عليها الطالب من الوزارة قبل التحاقه بالبرنامج الأكاديمي، وإرفاق رسالة رسمية من الجامعة توضح آلية الدراسة خلال فترة انتشار «كورونا»، مبيناً فيها سبب عدم الانتظام في الدراسة.

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