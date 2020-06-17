الامارات | فحص 1000 موظف بـ «الشرقية» قبل عودة الدوام

شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 1000 موظف بـ «الشرقية» قبل عودة الدوام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مدير إدارة الأفرع بدائرة الموارد البشرية في المنطقة الشرقية، عبدالله إبراهيم الزعابي، أن عدد الموظفين الذين تم فحصهم في المنطقة الشرقية بلغ 1000 موظف حكومي.

وأفاد بأن دائرة الموارد البشرية بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، خصصت ثلاثة مقار لفحص الموظفين، بمدينتي الساحل الشرقي خورفكان وكلباء بالإضافة لمدينة دبا الحصن، وذلك لضمان التدابير الاحترازية وسلامة العاملين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين في دوائر الحكومية من الإصابة بفيروس كورونا قبل العودة التدريجية لمقار العمل.

ونوه بأنه تم تهيئة بيئـة العمل المكتبية لعودة الموظفين والموظفات لمقار العمل في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا، من خلال توفير الإرشادات اللازمة لضمان صحة وسلامة الموظفين والمتعاملين في أماكن العمل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news