الامارات | 4 مسارات تدريبية تؤهّل المواطنين للوظائف الأكثر طلباً بالقطاع الخاص

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مسارات تدريبية تؤهّل المواطنين للوظائف الأكثر طلباً بالقطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خصصت البوابة الوطنية للتدريب أربعة مسارات تدريبية لتأهيل المواطنين، للالتحاق بسوق العمل في مؤسسات القطاع الخاص، تشمل: «تطوير المهارات الوظيفية، اللغة الإنجليزية، مهارات نظم المعلومات، والمسار التخصصي»، ضمن حزمة برامج تدريبية معتمدة تتيحها البوابة بالتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين وكليات التقنية العليا والشركاء من المعاهد والجهات التدريبية المتخصصة في الدولة.

ووفقاً للبوابة، تستغرق مدة الحصول على أي من البرامج التدريبية المتاحة ستة أشهر كحد أقصى، على أن يُمنح المواطن شهادة معتمدة، فيما توفّر وزارة الموارد البشرية والتوطين له فرصاً لحضور «مقابلات وظيفية»، منوهة بأن هذه البرامج تأتي ضمن خطة لتدريب وتأهيل 18 ألف مواطن ومواطنة من الباحثين عن عمل، بما يمكنهم من شغل الوظائف الأكثر طلباً بحلول 2023.

وتفصيلاً، طرحت البوابة الوطنية للتدريب حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة، بهدف تمكين شباب المواطنين من الحصول على الوظائف بجدارة تفرضها مهاراتهم العملية، لاسيما في ضوء تنافس القطاع الخاص في جذب واستقطاب أصحاب المهارات والكفاءات.

ووفقاً لوزارة الموارد البشرية والتوطين، فقد تم تصميم البرامج التدريبية بما يتوافق مع متطلبات الوظائف في قطاعات اقتصادية استراتيجية مستهدفة، حيث تضم هذه البرامج دبلومات تخصصية متنوعة وبرامج مهارية، لإعداد الباحثين عن العمل وتطوير القيادات والكفاءات الوطنية.

وأشارت الوزارة إلى أن البوابة تتيح للمواطنين والمواطنات فرصة الاطلاع على كل البرامج والدورات التدريبية المتاحة، وإمكانية الاختيار من بينها، وفقاً لمؤهلاتهم وتطلعاتهم الوظيفية، ومن ثم التسجيل للمشاركة في البرنامج الذي يتم اختياره، وذلك بسهولة ويسر.

وذكرت أن التدريب يعتبر داعماً رئيساً لحصول الشباب والخريجين على الوظائف، وبالتالي فإن تنمية مهارات الموارد البشرية الوطنية وتطوير قدراتها يشكّلان مرتكزاً رئيساً من مرتكزات قرارات التوطين، التي من ضمنها تدريب وتأهيل 18 ألف مواطن ومواطنة من الباحثين عن عمل، بما يمكنهم من شغل الوظائف الأكثر طلباً في سوق العمل، خلال الفترة من العام الجاري وحتى 2023، خصوصاً في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية.

وأفادت الوزارة بأنها حرصت على تطوير شراكتها مع كليات التقنية العليا ومعاهد التدريب الموثوقة، لتصميم وتنفيذ البرامج التدريبية التخصصية المدرجة في «البوابة الوطنية للتدريب»، بما يضمن تمكين الباحثين عن عمل من متطلبات الوظائف المطلوبة، داعية المواطنين والمواطنات إلى حُسن اختيار البرنامج التدريبي، والالتزام التام بمتطلباته.

ورداً على أسئلة مرتادي الموقع الرسمي للبوابة الوطنية للتدريب، فإن البوابة مخصصة للمواطنين الذين يبحثون عن وظيفة من غير العاملين أو الراغبين بتغيير وظائفهم، ولا يوجد شرط أكاديمي أو خبرة سابقة للتسجيل في برامج التدريب المطروحة.

وأشارت إلى أن مدة البرامج المقدمة تراوح بين ثلاثة وستة أشهر، ويحصل من خلالها المتدرب على شهادة تدريب صادرة من مراكز التدريب المعتمدة في الوزارة، لافتة إلى وجود أربعة مراحل رئيسة للالتحاق بأحد البرامج التدريبية، أولاها «التسجيل»، وهي المرحلة التي يقوم خلالها المواطن بتسجيل بياناته عبر البوابة الوطنية للتدريب، والثانية «القبول»، وهي المرحلة التي يقوم من خلالها فريق العمل بالوزارة بالتواصل مع المسجلين للتحقق من بيانات ومعلومات التسجيل.

وبحسب البوابة تتمثل المرحلة الثالثة في «التقييم»، إذ يتم تقييم المقبولين من خلال اختبارات تحديد المستوى بحيث يتم تنسيبهم للبرامج التدريبية بناءً على احتياجاتهم الفعلية من المهارات الشخصية والوظيفية، وكذلك تتم مطابقة المهارات الذاتية لكل منتسب مع الوظائف المتاحة، فيما تتعلق المرحلة الأخيرة بـ«التدريب»، وهي مرحلة بدء التدريب الفعلي للمنتسبين التي قد تراوح بين ثلاثة وستة أشهر، وتعقد الفصول التدريبية في كل مناطق الدولة حسب توزيع الجدول الزمني للتنفيذ.

وأكدت البوابة أن البرامج التدريبية للمواطنين تتضمن أربعة مسارات رئيسة من التدريب، تشمل مسار تطوير المهارات الوظيفية، مسار اللغة الإنجليزية، مسار مهارات نظم المعلومات، والمسار التخصصي، مشيرة إلى أنه يتم تحديد مدى حاجة المنتسبين لدخول تلك المسارات، بناءً على نتائج اختبارات تحديد المستوى التي يتم استكمالها في مرحلة التقييم.

وأفادت البوابة بأن البرامج التدريبية المقدمة تؤهّل الباحثين عن عمل وتطور مهاراتهم العامة والمهنية بالتحديد، ما يجعلهم مستعدين لسوق العمل، موضحة أن وزارة الموارد البشرية والتوطين ستوفر لمجتازيها فرصاً لحضور المقابلات الوظيفية في الأيام المفتوحة للتوظيف.

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36 برنامجاً تدريبياً متخصصاً في 13 قطاعاً

طرحت البوابة الوطنية للتدريب 36 برنامجاً تدريبياً متخصصاً في 13 قطاعاً وظيفياً متنوعاً، بالتعاون مع كليات التقنية العليا، والشركاء من المعاهد والجهات التدريبية المتخصصة في الدولة، والبرامج تمنح شهادة دبلوم تخصصي معتمدة لمجتازيها، خلال فترة لا تزيد على ستة أشهر.

وشملت قائمة البرامج التدريبية المعتمدة ستة برامج تدريبية في قطاع «خدمة المتعاملين»، على تخصصات «مُصمم معارض، مُخطط فعاليات، موظف خدمة المتعاملين، مستشار سعادة المتعاملين، موظف استقبال، مسؤول علاقات عامة».

كما تضمنت القائمة ستة برامج في قطاع «الخدمات المساندة»، على تخصصات «سكرتير، موظف إدخال بيانات، مترجم تحريري، معاون قانوني، مندوب مشتريات، مشرف المشتريات»، وخمسة برامج تدريبية معتمدة في قطاع «المالية والمصرفية»، على تخصصات «ضابط ائتمان، مسؤول مصرفي، مسؤول الضرائب الحكومية، صرّاف بنك، موظف حسابات».

وشملت كذلك أربعة برامج في قطاع «الموارد البشرية» في تخصصات «وسيط توظيف، موظف أجور ورواتب، موظف شؤون أفراد، مسؤول شؤون موظفين»، وثلاثة برامج في قطاع «المطارات والسياحة»، على تخصصات «وكيل التخليص الجمركي، وكيل سفريات، موظف تسجيل دخول الركاب في المطار».

كما خصصت برنامجَيْ تدريب في كل من قطاع «المبيعات والتجزئة»، على تخصصي «مندوب مبيعات تجارية، مشرف مبيعات»، وقطاع «تكنولوجيا المعلومات»، على تخصصي «إداري نظم، فنّي دعم مستخدمي تقنية المعلومات والاتصالات»، وقطاع «هندسة كهربائية»، على تخصصي «فني هندسة كهربائية (المستوى الرابع)، فني هندسة كهربائية (المستوى الخامس)». وفي قطاع «هندسة ميكانيكية»، على تخصصي «فني هندسة ميكانيكية (المستوى الخامس)، فني هندسة ميكانيكية (المستوى الرابع)».

وتضمّنت القائمة برنامجاً تدريبياً واحداً في كل من قطاع التأمين، على تخصص «موظف مطالبات تأمين»، وقطاع العقارات والممتلكات، على تخصص «خبير تثمين عقاري»، وقطاع صيانة الطائرات، على تخصص «فني صيانة طائرات»، وأخيراً في قطاع النفط والغاز على تخصص «مُشغّل محطات تكرير النفط والغاز الطبيعي».

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ألف مواطن ومواطنة من الباحثين عن عمل، سيتم تأهيلهم لشغل وظائف في سوق العمل.

مدة البرامج المقدمة تراوح بين 3 و6 أشهر، ويحصل من خلالها المتدرب على شهادة.

البرامج التدريبية تطور مهارات الباحثين عن عمل، وتجعلهم مستعدين للالتحاق بالوظائف.

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