الامارات | "التربية" تحدد آلية الحصول على استثناء من الانتظام الدراسي للطلبة الدارسين بالخارج

شكرا لقرائتكم خبر عن "التربية" تحدد آلية الحصول على استثناء من الانتظام الدراسي للطلبة الدارسين بالخارج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت وزارة التربية والتعليم آلية الحصول على استثناء من الانتظام الدراسي للطلبة المستمرين في الدراسة بالجامعات الخارجية وذلك في ظل تأثر مختلف دول العالم بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة أنه حرصا منها على سير عملية التعليم والتعلم للطلبة الدارسين في الجامعات خارج الدولة ورغبة منها في خلق قنوات تواصل فعالة معهم تم تحديد جملة من المعايير الخاصة بالاستثناء من الانتظام الدراسي في تلك الجامعات.

وأوضحت أنه على الطلبة المستمرين في الدراسة في جامعات خارج الدولة التقديم على طلب استثناء من مدة الانتظام بالدراسة بسبب فيروس كورونا المستجد وذلك عند الانتهاء من السنة الأكاديمية وليس الفصل الأكاديمي وذلك عبر البريد الإلكتروني.

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وأضافت إنه يجب على الطالب إرفاق رسالة توضح أسباب طلب الاستثناء ورسالة رسمية من الجامعة موضوع فيها آلية الدراسة المعتمدة لديها خلال فترة "كورونا" بالإضافة إلى ارفاق الموافقة التي تحصل عليها الطالب للالتحاق بالبرنامج الأكاديمي "الإفادة" الصادرة من وزارة التربية والتعليم.

وقالت إن تقديم طلب الاستثناء يتطلب توفير كشف الدرجات للسنوات الدراسية التي تم دراستها من قبل الطالب في بلد الدراسة وتوفير مدة الانتظام لكل عام دراسي وإرفاق كشف الدخول والخروج من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

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