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السماح بالخروج من الإمارة بدون تصريح للمواطنين والمقيمين

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يسمح بالدخول للإمارة بناءً على تصاريح مسبقة صادرة من شرطة أبوظبي، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية المتبعة عند الدخول.
يكون التنقل بين مدن الإمارة (أبوظبي والعين والظفرة) باستخدام نظام التصاريح المعتمد.
 

أبوظبي 16 يونيو 2020: أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة في إمارة أبوظبي بالتعاون مع شرطة أبوظبي ودائرة الصحة - أبوظبي عن السماح بالخروج من الإمارة بدون تصريح للمواطنين والمقيمين.

 

كما يسمح بالدخول للإمارة بناءً على تصاريح مسبقة صادرة من شرطة أبوظبي، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية المتبعة عند الدخول.

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على أن يكون التنقل بين مدن الإمارة (أبوظبي والعين والظفرة) باستخدام نظام التصاريح المعتمد. ويتم التنقل داخل مدن الإمارة تبعاً لأوقات برنامج التعقيم الوطني.

ويستمر منع نقل العمالة إلى خارج الإمارة وقصر حركتها على مدينة أبوظبي والعين والظفرة إلى جانب منع دخول العمالة غير المقيمة في الإمارة إليها.

للحصول على تصريح تجول يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://es.adpolice.gov.ae/trafficServices/publicservices/movepermit.aspx?Culture=ar.

 

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