الامارات | السماح بالخروج من أبوظبي بدون تصريح للمواطنين والمقيمين

شكرا لقرائتكم خبر عن السماح بالخروج من أبوظبي بدون تصريح للمواطنين والمقيمين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في أبوظبي مع شرطة أبوظبي ودائرة الصحة-أبوظبي، عن السماح بالخروج من الإمارة بدون تصريح للمواطنين والمقيمين. التفاصيل تباعاً. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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