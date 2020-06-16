الشرطة السياحية في دبي تطلق مبادرة "شكراً لكم" لدعم جهود العاملين في الفنادق

بناءً على توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، بالعمل على التواصل مع فنادق إمارة دبي، وبمتابعة من اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أطلقت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، مبادرة "شكراً لكم" الهادفة إلى دعم جهود العاملين في الفنادق في تطبيقهم للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في سبيل مكافحة فايروس كورونا، وتوجيه الشكر لهم على التحضيرات الاستثنائية في إطار الاستعداد لاستقبال السياح، خاصة مع بدء موسم الصيف والإجازات الصيفية وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وزار وفد من القيادة العامة لشرطة دبي، برئاسة العقيد الدكتور مبارك سعيد سالم بنواس الكتبي، مدير إدارة الشرطة السياحية، فنادق إمارة دبي، والتقوا بمسؤوليها والعاملين فيها، وذلك بحضور الرائد موسى مبارك موسى رئيس قسم التنسيق السياحي، والملازم أول أحمد محمد نور رئيس قسم إسعاد السياح، والملازم أول أحمد محمد المهيري رئيس متابعة برامج الرحلات السياحية، والملازم أول عبيد مطر عبيد بن عابد رئيس قسم الدوريات الأمنية السياحية.

وأكد العقيد الدكتور مبارك سعيد سالم بنواس الكتبي مدير إدارة الشرطة السياحية، أن المبادرة تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على التواصل مع مسؤولي وممثلي الفنادق على مستوى إمارة دبي، وتقديم الدعم لهم سواء في الجوانب الأمنية أو التوعوية أو الإرشادية أو المجتمعية.

وأشار إلى أن المبادرة التي يأتي إطلاقها بعد فتح الفنادق أبوابها لاستقبال السياح والنزلاء، تهدف إلى دعم جهود كافة العاملين فيها وشكرهم على الجاهزية العالية والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية، والحفاظ على التباعد الجسدي والتعقيم المستمر لكافة المرافق والغرف، وارتداء الكمامات وغيرها من المتطلبات الهادفة للحد من انتشار فايروس كورونا.

وأشار العقيد الكتبي إلى أن المبادرة تضمنت زيارة مجموعة من الفنادق السياحية المهمة، والاطلاع عن كثب على استعداداتهم وتقديم التوعية لهم في جانب السلامة العامة، إلى جانب التوعية بدور الشرطة السياحية وبالقوانين المحلية، وتقديم النصائح والإرشادات الواجب اتباعها في التعامل مع السياح في إمارة دبي وإجراءات التسجيل الفندقي والقوانين والأنظمة ذات الصلة بالخدمات الفندقية، وكيفية التعامل مع المعثورات والمفقودات في الفنادق.

وأضاف العقيد الكتبي أن المبادرة تتضمن أيضاً تقديم شرح حول خدمات شرطة دبي، وآلية التواصل على رقم ٩٩٩ في الحالات الطارئة، و٩٠١ في الحالات غير الطارئة، إلى جانب التوعية بالخدمات التي يقدمها مركز الشرطة الذكي "SPS" النوعية والذكية إلى أفراد الجمهور بسهولة ويسر، وعلى مدار 24 ساعة دون أي تدخل بشري.

