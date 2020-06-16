الامارات | صندوق التضامن المجتمعي يدعم قطاع التعليم بـ8 ملايين درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق التضامن المجتمعي يدعم قطاع التعليم بـ8 ملايين درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن صندوق التضامن المجتمعي ضد «كوفيد-19»، الذي أطلقته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، عن مساندته لقطاع التعليم بتوفير أكثر من 6200 جهاز كمبيوتر محمول بتكلفة ثمانية ملايين درهم، في إطار دعمه للحالات الأكثر احتياجاً وتمكينهم من الحصول على الأدوات اللازمة لمتابعة تعليمهم، وانطلاقاً من العناية الكبيرة التي توليها دبي ودولة الإمارات لقطاع التعليم الذي يحظى برعاية ومتابعة مستمرة من القيادة الرشيدة، وما أثمر عنه ذلك الاهتمام من نجاح التجربة الإماراتية في تطبيق منظومة التعلُّم عن بُعد على مدار الأشهر الماضية.



وقال المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري أحمد درويش المهيري: «انسجاماً مع توجيهات القيادة في توحيد الجهود وتوجيهها نحو حماية صحة وسلامة واستقرار المجتمع بمختلف فئاته، تم تقسيم العمليات لتحسين جودة الحياة للفئات الأكثر تضرراً من خلال دعم التعليم، والصحة، وإطعام الطعام، إذ جاء إطلاق صندوق التضامن المجتمعي ليكون بمثابة بوابة إنسانية سمحت لمختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى أفراد المجتمع، بتأدية أدوارهم ووتحمّل مسؤولياتهم الوطنية والاجتماعية، للوصول إلى أكبر أثر للمساعدات الإنسانية».

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وثمّن المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري، تعاون مؤسسة «وطني الإمارات» في إعداد أطر العمل الخاصة بالعمل التطوعي من خلال تقديم كامل الدعم للمتطوعين وتدريبهم على الإجراءات الاحترازية اللازمة وتنمية قدراتهم بدمجهم في عملية التنمية المجتمعية، وكذلك حرص مختلف أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين على الانخراط في العمل التطوعي خلال هذه الظروف الاستثنائية، ما يعكس مدى إدراكهم للتحديات وحرصهم أن يكونوا جزءاً أصيلاً من عناصر التغلب على هذه المرحلة التي تحتاج من الجميع مضاعفة البذل والعطاء وتحمل المسؤولية المشتركة، مؤكداً أن ما يزيد على 16 ألف متطوع شاركوا بساعات تطوعية فاقت 51 ألف ساعة ضمن مختلف العمليات التي تم تنظيمها من قبل صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد-19.



ويأتي إطلاق مبادرة صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد-19 من جانب دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في إطار التزامها بتوجيهات القيادة لتكون مظلة جامعة للعمل الإنساني المشترك على مستوى الإمارة، عبر إقامة شراكة ذات تأثير إيجابي بين الجهات الحكومية والمؤسسات الخيرية، لمكافحة الجائحة العالمية والتخفيف من آثارها على مختلف قطاعات وشرائح المجتمع.

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