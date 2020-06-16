آيسر الشرق الأوسط تشجع سكان المنطقة على التواصل من خلال اللعب

تشجع آيسر الشرق الأوسط سكان المنطقة على قضاء وقت ممتع مع أحبائهم، من خلال حملة #GameWithAcerME لممارسة الألعاب، خصوصاً أن الجميع في الوقت الراهن يقضون وقتاً كبيراً في العمل والتعلم من المنزل.

أطلقت شركة آيسر، الشركة العالمية الرائدة في قطاع الألعاب بمجموعتها من أجهزة Predator و Nitro، حملة على مستوى المنطقة لتشجيع الجميع على التواصل والترابط من خلال ممارسة الألعاب، انطلاقاً من قناعتها بأن ممارسة الألعاب تعزز العلاقات والمنافسة الصحية وتشجع على العمل الجماعي. وتهدف الحملة إلى حث سكان المنطقة على قبول تحدي تعليم لعبة ما أو تعلمها مع أحبائهم.

وشارك في الحملة مجموعة من المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي من أجل كسر الأسطورة القائلة بأن الألعاب تتعلق فقط بالفوز، حيث أظهروا أن الهدف الحقيقي من ممارسة الألعاب هو المشاركة والتعلم من بعضهم البعض. وشجع منشئو المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي المتابعين على المشاركة في التحدي ومشاركة تجاربهم عبر حسابات الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي @acermiddleeast باستخدام وسم #GameWithAcerME.

الجدير بالذكر أن آيسر منحت موظفيها الإقليميين رموزاً لألعاب اللوح ودعتهم إلى اختيار لعبة يحبونها من أجل تعزيز التواصل خارج العالم الإلكتروني من خلال الألعاب.

وتعليقاً على الحملة، قالت جومانا كرم، رئيس وحدة المنتجات والتسويق لشركة آيسر الشرق الأوسط: "نحن في آيسر الشرق الأوسط نعتقد بضرورة التوازن بين العمل والحياة، ودائماً ما نضع راحة موظفينا في طليعة أولوياتنا. ومن خلال حملة اللعب التي أطلقناها، أردنا تعزيز روح المرح والسعادة والذكريات المشتركة التي ترافق ممارسة الألعاب، ودعونا سكان المنطقة بأكملها إلى تعليم لعبة ما أو تعلمها مع أحبائهم".