بتمويل من الجمعية الكويتية للإغاثة استجابة تدشن افتتاح مخيم الإيواء المؤقت للنازحين في محافظة مأرب

دشنت مؤسسة إستجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية يوم الإثنين الموافق ١٥ /٦/ ٢٠٢٠م

مخيم الإيواء المؤقت للنازحين في محافظة مأرب ضمن حملة #الكويت_بجانبكم والتي تأتي بتمويل كريم من الجمعية الكويتية للإغاثة دولة الكويت.

المخيم مجهز بكافة التجهيزات المختلفة حيث يحتوي المخيم على ٢٠٠ خيمة مع جميع مستلزماتها كما يوفر المخيم الوجبات الجاهزة وتعبئة خزانات المياة لمدة شهر كامل وكذا توفير العيادة الطبية لمعالجة المرضى.

بدوره رحب د/ خالد الشجني نائب مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بهذه الوقفة الإنسانية من دولة الكويت الشقيقة التي كان ولازال لها سبق التدخل في إغاثة النازحين والمحتاجين من أبناء الشعب اليمني في ظل هذه الأزمة التي طالت معظم أبناء الشعب.

كما ثمنت الأستاذة نسيبة الغساني مديرة مكتب إقليم سبأ الدور الإغاثي الذي تقوم به دولة الكويت الشقيقة وما تقدمه الجمعية الكويتية للإغاثة خير دليل على العطاء المستمر والمتواصل من دولة الكويت الشقيقة شاكرة كل الجهود المبذولة من قبلهم للتخفيف من معاناة النازحين في المحافظة.

استجابة لنداء الحياة.