كرتون نتورك تطلق المزيد من الحماسة والتشويق مع كرتون نتورك تيوبرز CN Tubers

كرتون نتورك، وجهة الترفيه والتسلية المفضلة لدى الجميع، تتعاون مع أبرز نجوم اليوتيوب في المنطقة- لإنشاء عروض جديدة يعكس المحتويات المحلية بأسلوب ممتع وشيق. بدءاً من 14 يونيو سيتم إطلاق كرتون نتورك تيوبرز CN Tubers على شبكة كرتون نتورك العربية لتوفر للجمهور ميزة التفاعل والاستمتاع بقضاء أحلى الأوقات يومياَ على مدى 10 أيام.

وحول المحتوى الجديد علقت دارين الخطيب مديرة الإبداع الاستراتيجي وتطوير العلامة التجارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا قائلة:" نحن متحمسون جداً لإطلاق كرتون نتورك تيوبرزCN Tubers على شبكة كرتون نتورك العربية. مما لا شك فيه بأن هذا التعاون المميز سيعرض بأسلوب جديد، وهو يجمع بين مزايا كرتون نتورك ومحبي أبرز نجوم اليوتيوب في المنطقة. إن إطلاق كرتون نتورك تيوبرز CN Tubers ما هو إلا مثال آخر يجسد حرص قناة كرتون نتورك على التواصل مع الجمهور والاستمتاع إلى طلبات محبي القناة لابتكار محتويات محلية شيقة. الصغار والعائلات يعشقون كرتون نتورك، ونحن نتمنى أن يستمتعوا بمشاهدة نجوم اليوتيوب المفضلين لديهم مع شخصياتهم الكرتونية المفضلة."

يشمل كرتون نتورك تيوبرز CN Tubers، والذي تقدمه الشخصية الشهيرة على اليوتيوب "توني" Toony، مجموعة من الشخصيات الشهيرة في تقديم المحتوى في المنطقة، منهم سعودي ريبورترز Saudi Reporters ، فصولي Fasooly، ذي داتيس Datis، عصابة بدر Badr Family، راكان Rakan، مها أيه جيه Maha AJ، تايقر T1ggeer وشفا . SHFA



سيستمتع جمهور كرتون نتورك بـ 10 أيام من الفعاليات الخاصة مع انضمام كرتون نتورك تيوبرز CN Tubers إلى عالم كرتون نتورك من خلال سلسلة من الفيديوهات التي تشمل تحديات، موسيقى، ألعاب، فكاهات، ومراجعة ألعاب جديدة وغيرها الكثير. كما سيضم العرض الجديد مدونات فيديو من فلافيلو Falafeelo، شخصية الفيل الكرتونية من ليث الملك، بالإضافة إلى تحديات وتقييم من قبل كارتونرز Cartooners، المسلسل الذي يعرض على يوتيوب الخاص بقناة كرتون نتورك.

كرتون نتورك تيوبرز CN Tubers، هو عرض يقدمه محبو قناة كرتون نتورك، وهذا ما يتضح في صدق المحتوى والشغف والحماسة. وهو سيتيح الفرصة أمام الجمهور للتواصل وقضاء أوقات مسلية. يضم عرض Magazine والذي يقدمه توني Toony مجموعة من المؤثرين المحليين وسيعرض يوم الأحد 14 يونيو في الساعة 18:30 بتوقيت السعودية. مواعيد العرض هي:

الأحد، 14 يونيو: فصولى Fasooly Pool

الاثنين 15 يونيو: مذيع سعودي Fasooly Pool

الثلاثاء 16 يونيو: راكان Rakan BasketBall

الأربعاء 17 يونيو: ذي داتيس، The Datis Act of Kindness

الخميس 18 يونيو: فصولي Fasooly Unboxing

الجمعة 19 يونيو: تايقر، Tiger Eat like Gumball for the day

السبت 20 يونيو: شفا Shfa X Powerpuff Girls

الأحد 21 يونيو: مذيعين سعوديين Saudi Reporters Food Challenge

الاثنين 22 يونيو: راكان Rakan uboxing/Game Review

الثلاثاء 23 يونيو: مها Maha X Laith



يمكن أيضاَ مشاهدة الحلقات على موقع كرتون نتورك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وصفحة يوتيوب.