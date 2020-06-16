تاشكا برانش يعود من جديد في ماندارين أورينتال جميرا، دبي



من شوارع البرتغال إلى شواطئ دبي، تُلهم برانش يوم الجمعة روح الصيف في البرتغال في أجواء مشرقة ونابضة بالحياة ، على بعد مسافة قصيرة من البحر.

يمكن للضيوف التطلع إلى تناول مجموعة من المأكولات البرتغالية المفضلة بما في ذلك مجموعة متنوعة من المأكولات البحرية واللحوم المشوية اللذيذة والحلويات. يتم تقديم جميع الأطباق مع الذوق الخيالي ويرافقها السانجريا المنعشة بالفواكه ومجموعة من المشروبات المميزة التي تكمل الأطباق والإعداد بشكل مثالي.

Advertisements

السعر: 350 درهمًا إماراتيًا بما في ذلك المشروبات الغازية و 450 درهمًا إماراتيًا بما في ذلك المشروبات الاخرى.

الوقت: 12:30 ظهراً - 4 عصراً