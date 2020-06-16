الامارات | "الصحة" تطلق الوحدة المتنقلة للمحاكاة التدريبية الطبية

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تطلق الوحدة المتنقلة للمحاكاة التدريبية الطبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الوحدة المتنقلة للمحاكاة التدريبية الطبية (Mobile Simulation Unit) التابعة لمركز التدريب والتطوير بالشارقة،كأحد المبادرات الداعمة لخط الدفاع الأول للتدريب الطبي على الأمور الفنية الصحية للتعامل مع تحديات مرض كوفيد-19،بهدفرفع كفاءة الكادر الطبي في المستشفيات والعيادات والمستشفيات الميدانية وتحديث مهاراتهم حسب البروتوكولات المحدثةوفق أفضل الممارسات والإجراءات الصحية، لدعم الالتزام بالتدريب الطبي المستمر وبالرعاية الطبية التي يكون فيها محورها المريض.ويعتبر المشروع ميزة إضافية وقيمة مضافة لمشروع التدريب بالمحاكاة،ويلعب دوراً بارزاً في التعزيز من مستويات سلامة مرضىكوفيد-19.

وبدأ التشغيل التجريبي لهذه المبادرة المبتكرة الشهر الماضي، وحصل مركز التدريب والتطوير على ردود فعل إيجابية، وعدد متزايد من الطلبات لاستخدام الوحدة المتنقلة في المرافق المختلفة.حيث يساهم نظام المحاكاة السريرية في إعداد السيناريوهات لحالات طبيعية تحاكي الواقع، لخلق بيئة محاكاة آمنة ومتكاملة وتدريباً فريداً للأطباء ولاختصاصيي الرعاية الصحية، تحسّن التواصل بين فريق العمل وتهيئهم للتعامل مع مختلف الظروف الطبية،وكيفية مواجهة الحالات الطارئة من خلال السيناريوهات الموضوعة، وخاصة عند التعامل مع الحالات الحرجة لمرض كوفيد19.من ناحيةتقييم وفرز حالات المرضى، والإنعاش القلبي الرئوي، وإجراءات الوقاية من العدوى ومهارات التواصل مع دعم المرضى.

تدريب محاكاة واقعي

كما تهدف المبادرة إلى زيادة واقعية تدريب المحاكاةمن خلال استخدام المتدربين للمرافق الصحية والأجهزة التي اعتادوا التعامل معها، ضمن فرق العمل التي يعملون معها في المنشأة. مما يضيف مستوى عالٍ من الواقعية عند التدريب باستخدام المحاكاة. وتتيح الوحدة المتنقلة أيضا رفع الجاهزية المؤسسية للمرافق الصحية الحالية والمستقبلية. إذ يساعد نقل التدريب إلى مواقع العمل من التأكد أن المعدات والمستلزمات، وكذلك أنظمة العمل القائمة، قادرة على التعامل بشكل فعال وآمن مع الحالات الصحية المتوقعة.

Advertisements

حلول تدريية مبتكرة

وأكد سعادة عوض صغير الكتبي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة أن إطلاق وحدة المحاكاة متعددة التخصصات للتدريب الطبي التجريبي على الأمور الفنية الصحية المتعلقة بكوفيد-19،يمثل نقلة نوعية وحلولاً تدريبية مبتكرة، لتطوير القدرات الذاتية للأطباء والكادر الطبي، وذلك في إطار حرص الوزارة على تدريب وتطوير كفاءة كوادرها الطبية للتعامل مع الحالات الحرجة،وفق أساليب المحاكاة الطبية والصحية المتقدمة، التي تعتمد على الابتكار في بيئة العمل المؤسسيلتعزيز النظام الصحي، وبناء نظم تدريب ذكية تواكب التغيرات المستقبلية، وبناء شراكات محلية وعالمية فاعلة.

رفع كفاءة الكوادر الطبية المتخصصة

وأشار صقر الحميري، مدير مركز التدريب والتطوير إلى أهمية نموذج المحاكاة التدريبي للعناية بمرضى كوفيد-19 في الحالات الحرجة، مع تسخير أدوات المحاكاة الطبية لتحسين المهارات ورفع كفاءة الكوادر الطبية المتخصصة للتعامل مع حالات مرضى كوفيد-19، من خلال الابتكار في دقة المحاكاة وتوفير ممارسات عيادية تطابق الواقع بأدق تفاصيله بعد تطوير محتوى البرنامج ليتناسب مع احتياجات ومتطلبات الميدان. ويعتبر نموذج المحاكاة التدريبي هذا الأحدث عالمياً لتدريب أخصائي الرعاية الصحية نظراً لما يتيحه من فرص آمنة للتدرب على التعامل مع مختلف الحالات البسيطة والحرجة، ما يسهم في تطوير المهارات المعرفية والسلوكية والتقنية لكوادر الرعاية الطبية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news