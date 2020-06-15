الامارات | 342 إصابة جديدة بـ «كورونا» و667 حالة شفاء

شكرا لقرائتكم خبر عن 342 إصابة جديدة بـ «كورونا» و667 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت حكومة الإمارات إحاطة إعلامية جديدة أمس بإمارة أبوظبي، استعرضت خلالها المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، آخر المستجدات والحالات المرتبطة بـ«كوفيد- 19» في الدولة، إضافة إلى الإجراءات الحكومية ذات العلاقة.

وشاركت المتحدث الرسمي من وزارة تطوير البنية التحتية المهندسة فاطمة العبدولي، خلال الإحاطة بالحديث عن المنصة المكانية الذكية لتهيئة المنشآت الحكومية لمواجهة أزمة «كورونا»، والتي أشرفت على إطلاقها الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية بهدف توفير معلومات وبيانات فورية خلال الأزمات والطوارئ.

وتفصيلاً، أكدت المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، أن خط الدفاع الأول مستمر في بذل الجهود والعطاء لمواجهة مرض «كوفيد-19»، وهي جهود أسهمت في وصول الدولة لمرحلة مهمة من التصدي للفيروس، وظهور بعض المؤشرات الإيجابية في الحالات اليومية، مع التأكيد أن خطر مرض «كوفيد-19» لايزال قائماً، والالتزام بالإجراءات الاحترازية مطلوب.

وأشارت خلال الإحاطة إلى استمرار خطة الفحص والكشف الوطني على مستوى الدولة، بعدما أجرت الجهات الصحية أكثر من 27 ألف فحص جديد، أسهمت في الكشف عن 342 حالة إصابة جديدة تتلقّى الرعاية الصحية حالياً ليصل مجموع الحالات في الدولة إلى 42636 حالة.

وأعلنت الشامسي شفاء 667 حالة جديدة من «كوفيد-19»، ليصل إجمالي حالات الشفاء بالدولة إلى 28129 حالة، مشيرة إلى وفاة شخصين من المصابين بالمرض، ليصل عدد الوفيات إلى 291 حالة.

وأشارت الدكتورة آمنة إلى أن عدد الحالات المصابة بمرض «كوفيد-19»، والتي مازالت تتلقى العلاج بناءً على الأرقام الجديدة بلغ 14216 حالة في الدولة.

على صعيد متصل، أكدت الدكتورة آمنة الشامسي خلال الإحاطة، أن اتباع الإجراءات الوقائية عامل أساس لمنع الإصابة بمرض «كوفيد-19»، خصوصاً الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات المرض مثل كبار السن والذين يعانون أمراضاً مزمنة، بعدما أظهرت بيانات حالات الوفيات بالمرض في الدولة أن ما يقارب 40% منها تعود إلى حالات تعاني مرض السكري.

ونوهت بضرورة أن يتأكد الأفراد الذين يعانون أمراضاً مزمنة، خصوصاً السكري من أخذ كامل الاحتياطات خلال الفترة الحالية، وعلى رأسها التباعد الجسدي ولبس الكمامات، إضافة إلى أهمية اتباع أسلوب حياة يعزز من المناعة قائم على ممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي.

من ناحية أخرى، أشارت المتحدث الرسمي من وزارة تطوير البنية التحتية المهندسة فاطمة العبدولي خلال الإحاطة إلى المنصة المكانية الذكية لتهيئة المنشآت الحكومية لمواجهة أزمة «كورونا»، والتي أطلقتها وزارة تطوير البنية التحتية، استجابة سريعة منها لقرار مجلس الوزراء لدراسة الاستغلال الأمثل للمباني والمرافق الحكومية، وإمكانية تحويلها كمرافق صحية أو تخزينية أو حيوية تخدم القطاع الطبي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكشفت العبدولي أن المنصة تعد منظومة مبتكرة في التعامل مع الأزمة الحالية تستند إلى التقنيات الحديثة لقواعد البيانات المكانية والإحصاءات بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومن خلال شاشات أداء تفاعلية تعتمد على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم الجهود الوطنية للتعامل مع الأزمة التي يمر بها العالم، إضافة إلى أدوات ذكية تحليلية تقوم على استخدام تقنيات التحليلات المكانية لإعداد الدراسات الأولية لإدارة وتهيئة المنشآت والمباني الحكومية، ما يضمن سرعة الاستجابة والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة خلال الأزمات.

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وأضافت العبدولي أن المنصة تتعامل مع بيانات محدثة لأكثر من 3500 منشأة حكومية تغطي مساحتها ستة ملايين متر مربع، وتتسع لأكثر من 500 ألف شخص لتكون قادرة على تلبية متطلبات وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والجهات المعنية في دولة الإمارات لمواجهة الاحتياجات الحالية والمستقبلية خلال الحالات الطارئة.

ولفتت إلى أن المنصة تتيح للمعنيين بدولة الإمارات، تحديد الاحتياج من المباني والمنشآت الحكومية خلال الأزمات لاستغلالها بما يخدم التوجه العام، وذلك بناء على قربها وبعدها من التجمعات السكنية والمراكز الصحية والمستشفيات التي تحددها خارطة تفاعلية ذكية، قادرة على عرض البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل دقيق، وتعكس في الوقت نفسه الكثافة السكانية وتحديثاً دورياً لعدد الإصابات بكل منطقة على مستوى الدولة، وتحديد احتياجها لدعم لوجستي يتعلق بتحويل المباني الحكومية إلى مرافق صحية أو تخزينية أو حيوية تخدم القطاع الطبي.

ولفتت العبدولي خلال الإحاطة إلى أن المنصة المكانية الذكية لتهيئة المنشآت لمواجهة أزمة «كورونا» المستجد تعتبر أحد المشروعات والمبادرات الحكومية الأكثر حداثة لمواجهة انتشار الفيروس، وتتضمن أربع أدوات ذكية قادرة على توفير المعلومات الاستراتيجية لمتخذي القرار في الوقت المناسب، وبشكل فوري لضمان اتخاذ القرارات المناسبة بدقة وفاعلية، الأولى الخرائط التفاعلية التي يتم من خلالها عرض السيناريوهات المختلفة، ويمكن من خلالها تتبع استخدامات الأراضي المختلفة وتوزيع المنشآت لتحديد مستويات ملاءمتها وجهوزيتها لتوظيفها كمرافق تدعم مواجهة الأزمة.

أمّا الأداة الثانية في المنصة، فتتمثل في «راصد المنشآت» وهي عبارة عن لوحة تحكم ذكية لمراقبة ومتابعة جهوزية المنشآت الداعمة لمواجهة الأزمات، ومن خلال عرض خصائص هذه المنشآت مثل طاقتها الاستيعابية ومساحتها والكوادر المتوافرة فيها.

وثالثة الأدوات في المنصة هي الخرائط الديموغرافية التي تمثل خرائط مكانية تفاعلية لرصد توزيع السكان بالإضافة إلى خرائط حرارية لانتشار وتركز السكان.

وآخر الأدوات ضمن المنصة «راصد عمليات التعقيم» الذي يسهم في تحديد ورصد عمليات تعقيم المنشآت الحكومية بعد الاستفادة منها، وضمان سلامة إعادة استخدامها كمرافق داعمة للعمل في مواجهة الفيروس بعد انتهاء الأزمة.

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ألف فحص جديد، و40% من وفيات «كوفيد-19» في الدولة تعاني السكري.

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حالة شفاء من 42636 إجمالي الحالات المسجلة في الدولة.

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