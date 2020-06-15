الامارات | «بلدية دبي» تغلق 59 مؤسسة غذائية مخالفة خلال 20 يوماً

شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدية دبي» تغلق 59 مؤسسة غذائية مخالفة خلال 20 يوماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت بلدية دبي 59 مؤسسة غذائية خالفت الإجراءات الاحترازية التي حدّدتها الدولة للحد من انتشار وباء «كوفيد-19»، خلال 20 يوماً، مشيرة إلى أن مفتشي البلدية نفذوا 1902 زيارة ميدانية على المؤسسات الغذائية في دبي.

وقال مدير التفتيش الغذائي في البلدية، سلطان الطاهر، إن نسبة التزام المؤسسات الغذائية ارتفعت لتصل إلى 97%، بعد أن كانت 93% في وقت سابق.

وأوضح الطاهر لـ«الإمارات اليوم» أن مفتشي البلدية نفذوا 1902 زيارة ميدانية على المؤسسات الغذائية في دبي، خلال الـ20 يوماً الماضية، شملت 1843 مؤسسة، أغلقت خلالها 59 مؤسسة، بما يُشكل نسبة 3% منها.

وقال الطاهر إن أبرز المخالفات التي تم رصدها تمثلت في عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء معدات السلامة الشخصية كالكمامات والقفازات أثناء التحضير، كذلك عدم استخدام مواد تعقيم وتطهير معتمدة.

ولفت إلى زيادة مستوى الوعي لدى الكثير من الملاك والعاملين في المؤسسات الغذائية في دبي، والالتزام بالإجراءات الاحترازية مقارنة بالفترة السابقة التي شهدت عدداً أكبر من المخالفات.

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وتابع: «يدقق مفتشو البلدية خلال زياراتهم الرقابية على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، إضافة إلى التأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء على الأغذية أثناء الاستلام والتحضير والتخزين، والعرض في درجات حرارة صحية، وتطبيق إجراءات النظافة والتعقيم، لمنع حدوث تلوث تبادلي ومكافحة الآفات».

ولفت الطاهر إلى أن البلدية تدقق على المؤسسات الغذائية كافة في الإمارة باختلاف أنشطتها، مثل المطاعم والكافتيريات والمقاهي التي تقدم أغذية، والبقالات والسوبرماركت، والمخابز، كما تفتش وتراقب سيارات التوصيل، للتأكد من تعقيمها، والمحافظة على إجراءات السلامة الغذائية بعد كل طلبية، وتغيير عمال التوصيل للكمامة والقفازات بعد كل طلبية.

وطالب أفراد المجتمع كافة بضرورة التواصل مع الرقم المجاني للبلدية 800900، للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء، لتقوم البلدية بالتعامل مع المؤسسة على الفور.

وقال إن فرق التفتيش بالبلدية تقوم بتنفيذ عدد من الزيارات التفتيشية الروتينية، والمبنية على بلاغات المستهلكين، وتطبق الغرامات حسب الأمر المحلي رقم 11 لسنة 2003، بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي، وأكد أن الغرامات تختلف حسب نوع المخالفة، وتتضاعف بتكرارها.

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