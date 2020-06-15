الامارات | سكان في الشارقة يشكون ارتفاع فاتورة الكهرباء 100%

شكرا لقرائتكم خبر عن سكان في الشارقة يشكون ارتفاع فاتورة الكهرباء 100% والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شكا سكان في إمارة الشارقة ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء والمياه 100% خلال الشهر الماضي بشكل غير مبرر، على الرغم من وجود تخفيض 10% على الفاتورة، مؤكدين أن الفواتير أصبحت عبئاً ثقيلاً عليهم خصوصاً في ظل الظروف الراهنة التي أجبرت شركات خاصة على تخفيض رواتبهم أو إنهاء خدمات بعضهم، لافتين إلى أنهم اضطروا إلى دفع ضعف المبالغ التي كانوا يدفعونها في وقت سابق.

فيما عزت هيئة كهرباء ومياه الشارقة سبب ارتفاع الكهرباء إلى ثلاثة أسباب: أهمها أثر الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار «كورونا» والتي ألزمت الناس البقاء في بيوتهم، وارتفاع درجات الحرارة، وشهر رمضان الذي يزيد فيه معدل الاستهلاك سنوياً، لافتة إلى أنها قدمت تسهيلات كثيرة لأصحاب الفواتير المرتفعة من خلال تقسيطها أو مراجعتها لمعرفة سبب الارتفاع.

وتفصيلاً، قال مواطنون ومقيمون لـ«الإمارات اليوم» إنهم تواصلوا مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة لمعرفة أسباب الارتفاع المفاجئ في فواتير الكهرباء والتي وصلت عند البعض إلى 100% خلال شهر مايو الماضي، وتم إبلاغهم بأن قيمة الاستهلاك صحيحة ولا يوجد خطأ في قراءة العدادات ولا زيادة في الأسعار، مشيرين إلى أن قيمة فواتيرهم الحالية أصدرت بعد خصم 10% على قيمتها الإجمالية.

وبين كل من خالد محمد، وآلاء المغربي، وفاطمة ناصر، وسحر العايش، ونبيل أحمد، ورضى الرحمن، أنهم فوجئوا بأنهم مطالبون بضعف قيمة الفاتورة بشهر مايو الماضي على الرغم من أن حجم الاستهلاك ثابت ولم يطرأ عليه أي تغيير، مشيرين إلى أن الإجراءات الاحترازية أجبرتهم على الجلوس بالمنزل خلال الفترة الماضية، وأصبحت فاتورة استهلاك الكهرباء في ازدياد مطرد.

وأضافوا أن العدادات تم قراءتها بشكل تقديري وجاءتهم رسائل نصية بقيمة الفاتورة، وعند مرجعتهم للهيئة عزت سبب ارتفاع قيمة الفاتورة إلى زيادة استهلاكهم، مشيرين إلى أن الارتفاع الكبير في قيمة الفاتورة غير مبرر، مطالبين بإلغاء أجرة قراءة العداد للتخفيف على المستهلكين والسكان خلال الفترة الراهنة.

وأفادوا بأن قيمة الفاتورة الشهرية كانت في شهري فبراير ومارس معتدلة وفي شهر أبريل ومايو فوجئوا بارتفاع قيمتها بنسبة متزايدة وصلت في شهر مايو إلى 100%، الأمر الذي أرهق ميزانيتهم في ظل الظروف الراهنة التي أجبرت عدداً من الشركات على تخفيض رواتبهم، ما جعل رواتبهم لا تكاد تغطي المصروفات الضرورية، مطالبين بضرورة وضع معايير لارتفاع فاتورة الكهرباء والماء والعمل على تخفيضها مراعاة لظروف الجميع في الوقت الراهن.

فيما أكد نائب مدير إدارة خدمة المشتركين في هيئة كهرباء ومياه الشارقة، حسين العسكر، أن نسبة استهلاك الكهرباء والمياه خلال الأشهر الماضية ارتفعت 30%، نتيجة ثلاث أسباب أهمها أثر الإجراءات الاحترازية التي ألزمت الناس البقاء في بيوتهم، وارتفاع درجات الحرارة، وشهر رمضان الذي تزيد فيه كمية استهلاك المياه والكهرباء، لافتاً إلى أن الهيئة قدمت تسهيلات لأصحاب الفواتير المرتفعة وتقسيطها لهم.

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وأفاد بأن الهيئة لم ترفع تعرفة الكهرباء، عازياً زيادة فواتير الكهرباء في مايو إلى بقاء معظم الأفراد في بيوتهم، ما زاد من نسبة الاستهلاك إلى 30% مقارنة بالأشهر نفسها من العام الماضي، مشيراً إلى أن ارتفاع درجات الحرارة الخارجية يؤثر على عمل محركات المكيفات، ويزيد من حاجتها للعمل، مبيناً أن الفاتورة التي تم إصدارها الشهر الماضي مخفضة 10% بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي وجه بخفض قيمة فواتير الكهرباء 10% في كل القطاعات.

وأشار ‏إلى أن الهيئة مستمرة في أداء مهامها، بما فيها قراءة العداد بشكل شهري، لافتاً ‏إلى أن بعض أصحاب المنازل رفضوا دخول الموظفين لقراءة العداد بسبب الإجراءات الاحترازية، وتم الطلب منهم إرسال صورة للعداد عبر «واتس أب» أو رسائل نصية للهاتف المخصص أو للموقع الإلكتروني لإصدار الفواتير، ولم يتجاوب عدد كبير منهم مع الهيئة، ما اضطرها إلى قراءة العداد بشكل تقديري، مشيراً إلى أنه تم وضع حلول مناسبة لمن لم يتمكن من سداد قيمة الفواتير المرتفعة من ضمنها تقسيط قيمة الفاتورة، مناشداً جميع السكان ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه خلال الفترة الراهنة، كونهم يقضون غالبية أوقاتهم بالمنازل.

خدمات إلكترونية 100%

أفاد نائب مدير إدارة خدمة المشتركين في هيئة كهرباء ومياه الشارقة، حسين العسكر، بأن الهيئة قدمت خدماتها للجمهور إلكترونياً 100%، طوال الفترة الماضية، كما تم تركيب 160 ألف عداد ذكي بشكل مبدئي يساعد على أخذ القراءات عن بعد، وجار إكمال تركيب بقية الدفعات في جميع أنحاء الإمارة، لافتاً إلى أن المستهلك يمكنه حساب استهلاكه الشهري من خلال طرح القراءة الحالية من القراءة السابقة.

وبين أن الهيئة مستعدة لاستقبال شكاوى جميع السكان، ومن يشك في قراءة العداد عن طريق مراجعة الأفرع للتقدم بشكوى رسمية، أو عن طريق الموقع بإرسال الاستفسار ورقم حساب المستهلك، ويتم الرد على جميع ملاحظاتهم والتحقق من القراءات الفعلية، وبعدها يتم توضيح وإخطار المشتكي بسبب ارتفاع الفاتورة والمدة الفعلية للاستهلاك، وهذه الخدمة تقدمها الهيئة مجاناً.

30 %

زيادة نسبة استهلاك الكهرباء والمياه مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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