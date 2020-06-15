الامارات | هيئة رأس الخيمة للمواصلات تنجز المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمي في خدماتها

شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة رأس الخيمة للمواصلات تنجز المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمي في خدماتها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة رأس الخيمة للمواصلات إنجاز 100% للمرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمي للخدمات المُقدمة للجمهور، وذلك في إطار سعيها لتحقيق استراتيجيتها الرقمية للوصول إلى التحول الذكي في خدماتها بنسبة 100% بحلول نهاية عام 2020.

وأكد مدير عام الهيئة المهندس اسماعيل البلوشي أن تحقيق معدل 100% من خطتها الرقمية لخدمات المتعاملين، كانت ضمن منهجية واستراتيجية واضحة وخطط عمل متكاملة، ومتابعة حثيثة لمراحل تنفيذ المشروع من قبل فريق العمل المتميز لدى الهيئة.

وأضاف أن ادارة تقنية المعلومات والتحول الرقمي بالهيئة حرصت دائماً على تنظيم ورش منتظمة لمتابعة مؤشرات الإنجازات الرقمية وتحليلها، لضمان تحقيق مستهدفات المشروع ضمن زمن قياسي، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمي، وشملت "خدمات التراخيص التجارية لأنشطة النقل، الادارة المالية، ادارة الموارد البشرية، وغيرها من انظمة ادارية".

حيث يهدف النظام الجديد والذي يدعم توجهات العمل عن بعد ويتيح الدخول الى أنظمة الهيئة الادارية عن بعد عن طريق وذلك من خلال دمج جميع الإدارات التي تعمل مع أنظمة منفصلة وتطويرها لتصبح تدفقات العمل ذكية وأوتوماتيكية. كما يساهم في تحسين الانتاجية والكفاءة وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تخدم توجهات الهيئة لتطبيق الممارسات العالمية.

وأضاف أن استخدام نظام ميكرسوفت 365 خفض الزمن المستغرق في تنفيذ الاجراءات والمعاملات وخفض نسبة استهلاك الورق بعد أن كان الورق اعتمادها الاول. كما أكدت بأن الاعتماد على الأنظمة التقنية يساعد في استثمار الوقت بشكل كبير و تخفيض زمن انجاز المعاملات حيث تم انجاز اكثر من 200 معاملة في اليوم الاول من تجربة النظام مع عدم ترك أي معاملة معلقة. كما أن زمن الاستجابة لطلب خدمة العملاء كان يستغرق 6 دقائق، والان يصل إلى 1.4دقيقة.

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وأشار إلى أن النظام سيسهل عملية تبادل البيانات تلقائياً بين جميع الادارات مما يسمح للموظفين التركيز على المهام الحاسمة وتحسين الانتاجية واستثمار الوقت بالشكل الصحيح. وأكد أن الاعتماد على الأنظمة التقنية يساهم في تقديم الخدمات للمتعاملين بطريقة ميسرة كما يساهم في تعزيز مستوى الوعي للحد من استخدام الورق واتباع نهج أكثر صداقة مع البيئة.

وأضاف أن الهيئة تسعى جاهداً لتوفير خدمات ذكية ومتطورة لتواكب التطور الذي تشهده الامارة فيما يحقق رؤية حكومة رأس الخيمة 2030

وذكر مدير مركز سعادة المتعاملين سلطان الزعابي بأن النظام مبسط وفعال من نواح عدة، حيث ساهم في تسهيل التواصل الداخلي وتعزيز العمليات الخارجية. ويكمن ذلك في مساعدة الوكلاء على تسجيل الشركات، وإصدار وتجديد التراخيص والتصاريح للسائقين والمركبات مما يعزز الاستغناء بشكل تام عن الورق لتصبح خدمة العملاء أكثر استدامة. بالإضافة إلى تسهيل العمل الميداني من خلال ربط تطبيق التفتيش الذكي بالنظام مما يتيح للمفتش إدراج المخالفات مباشرة على النظام بدلاً من تحريرها ورقيا.

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