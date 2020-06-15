الامارات | "صحة دبي" تضع ضوابط جديدة لإصدار شهادات الميلاد والوفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة دبي" تضع ضوابط جديدة لإصدار شهادات الميلاد والوفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضعت هيئة الصحة في دبي ضوابط جديدة، لإصدار شهادات الميلاد والوفاة في الإمارة، وطالبت جميع المنشآت الصحية المرخصة من قبلها بضرورة التقيد بها بدء من اليوم.

وأكدت الهيئة في تعميم وجهته إلى المنشآت الصحية الخاصة في الإمارة على أنها الجهة الوحيدة المعنية بإصدار شهادات الميلاد والوفاة التي تحدث في إمارة دبي، باستثناء المواليد والوفيات التي تحدث في المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومدينة دبي الطبية، وذلك بموجب التشريعات السارية لقيد المواليد الوفيات.

وتابعت: " يتم إصدار شهادات الميلاد والوفاة من خلال نظام "الحمد"، الذي يعد أحدث الأنظمة الإلكترونية لخدمة المتعاملين، ويهدف إلى تمكين المتعاملين من استخراج شهادات الميلاد والوفاة في أسرع وقت ممكن وبأبسط الإجراءات التي تتوافق مع أحكام التشريعات السارية.

ولفتت إلى أنه يتم تقديم خدمة إصدار شهادات الميلاد والوفاة، في مركز أبراج بحيرات الجميرا لخدمات اللياقة الطبية، الكائن في أبراج بحيرات جميرا "مبنى الماسة الحمراء"، بدلا ً من المركز الحالي الكائن في برج المكاتب بالفستيفال.

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وأكدت الهيئة العمل بالتعميم الجديد يبدأ من اليوم، وعلى جميع المنشآت الصحية في إمارة دبي اتخاذ كافة ما يلزم لضمان التقيد التام بما ورد فيه من أحكام.

ووجهت الهيئة الشكر والتقدير لشركائها الاستراتيجيين في المجال الصحي على التعاون المثمر، من أجل تعزيز معايير جودة خدمات الرعاية الصحية في إمارة دبي، وفي إطار حرص الهيئة على تعزيز التميز في تقديم الخدمات الحكومية، من خلال توفير الممكنات الذكية والحديثة في خدمة وإسعاد المتعاملين.

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