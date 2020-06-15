الامارات | السيطرة على حريق اندلع في 4 قوارب بالشارقة

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شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق اندلع في 4 قوارب بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت فرق الإطفاء بإدارة الدفاع المدني في الشارقة من السيطرة على حريق اندلع في عدد من قوارب الصيد بمنطقة الخور دون وقوع إصابات.
وكان بلاغ ورد إلى عرفة العمليات حوالي الساعة 10:14 دقيقة يفيد بوجود حريق بـ 4 قوارب خشبية في منطقة الخور بالشارقة، وعليه تحركت فرق الإطفاء لموقع الحريق، وتمت السيطرة عليه بوقت قياسي.
وقالت إدارة الدفاع المدني أن فرق من إطفاء من مركز الميناء والإدارة العامة للدفاع المدني تحركت لموقع الحريق، وتم السيطرة على الحريق بغضون 5 دقائق وفصل القوارب المحترقة عن القوارب الأخرى لمنع انتشار النيران، لافتة إلى أنه تم السيطرة على الحريق بشكل كامل الساعة 12:30 وتبريده، دون وقوع أي إصابات، وبعدها أحالت ملف القضية للشرطة للتحقيق بأسباب الحادث.
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