محمد بن زايد يتلقى رسالة من الرئيس الكوري الجنوبي بمناسبة مرور 40 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رسالة خطية من فخامة مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة بمناسبة الاحتفاء بمرور 40 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين.

تسلم الرسالة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال استقباله في ديوان عام الوزارة بأبوظبي معالي كيم جون نائب وزير الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية.