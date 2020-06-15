الامارات | عامل يعتدي على طفلة بعد استدراجها لعلاقة غرامية عبر "انستغرام"

شكرا لقرائتكم خبر عن عامل يعتدي على طفلة بعد استدراجها لعلاقة غرامية عبر "انستغرام" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استدرج عامل بناء آسيوي طفلة من جنسية آسيوية أخرى تبلغ من العمر 13 عاماً، إلى علاقة غرامية تدرجت إلى الاعتداء عليها ثلاث مرات دون أن يراعي طفولتها، مستغلاً ظروفها الاجتماعية السيئة وابتعادها عن أمها، وتم القبض عليه من قبل شرطة دبي وإحالته إلى النيابة العامة التي وجهت إليه ارتكاب جناية الاغتصاب وأحالته إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمته.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة العامة إنه تعرف إلى المجني عليها في منطقة السطوة بدبي، وتواصل معها عبر شبكة "انستغرام" والتقى بها في المرة الأولى على سطح البناية التي تقطن بها، حيث شاهدا سوياً فيلماً إباحياً على هاتفه النقال، ثم تحرش بها جسدياً، وفي المرة الثانية قابلها في سيارتها كما التقاها مرة ثالثة قبل القبض عليه بخمسة أيام.

إلى ذلك قالت المجني عليها إنها تعرفت على المتهم عن طريق انستغرام، ومارس معها الجنس كاملاً بطرق مختلفة ثلاث مرات.

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فيما ذكر والد المجني عليها 62 عاماً إنه لاحظ في الفترة الأخيرة تأخر ابنته كثيراً في العودة إلى المنزل وجلوسها ساعات طويلة على جهاز الكمبيوتر المحمول فشك بأمرها وسألها عن السبب فأخبرته بتفاصيل مع حدث معها فأبلغ الشرطة.

من جهته قال شاهد من شرطة دبي "إن والد الفتاة أبلغ الشرطة بأنهم شكوا في أمر ابنته حين لاحظ تأخرها وشكواها من آلام في مناطق بعينها في جسدها، وبناء على ذلك تم تشكيل فريق للبحث والتحري والقبض على المتهم الذي أقر بجريمته في محضر استدلال الشرطة.

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