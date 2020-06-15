الامارات | حارس معرض يخمد حريقاً بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن حارس معرض يخمد حريقاً بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكن حارس يعمل بإحدى المعارض التجارية بالشارقة من إخماد حريق نشب في المعرض دون تسجيل أو وقوع أي إصابات، وذلك بعد أن ورد إنذار حريق لغرفة العمليات التابعة لشركة ساند من جهاز أمان للإنذار المبكر الموجود فيه، إذ قام موظف العمليات بعد تلقي إنذار الحريق في الساعة 4:17 صباحًا من تاريخ 4 يونيو الماضي بتنبيه الحارس، الذي هرع على الفور للتأكد من وجود الحريق وأخمده.

وقامت غرفة عمليات ساند بنفس الوقت من وصول بلاغ الحريق بتأكيد بلاغ الحريق لغرفة العمليات في الإدارة العامة للدفاع المدني وإبلاغهم بالحادثة والموقع بالتفصيل مع رقم هاتف الحارس، وخلال توجه فرق إطفاء الدفاع المدني للموقع تم إبلاغهم بأن الحريق قد تمت السيطرة عليه من قبل الحارس الموجود بالمعرض، وذلك نتيجةً سرعة تلقي البلاغ والمراقبة من قبل موظف عمليات نظام أمان وإبلاغ الحارس فيه.

وأكد الشيخ خالد بن صقر القاسمي، رئيس هيئة الوقاية والسلامة أنه تزامنا مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تعزيز أمن السكان وحماية الأرواح والممتلكات، أطلقت الهيئة مبادرة أمان في أغسطس 2019 لرصد إنذارات الحريق في المباني في كافة أنحاء إمارة الشارقة والتحقق منها والإبلاغ عنها بصورة فورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في سبيل تعزيز جودة حياة المواطنين والمقيمين في الإمارة.

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وأشار الشيخ سيف بن محمد القاسمي، مدير هيئة الوقاية والسلامة أن أهمية نظام أمان تكمن في حماية الأرواح والممتلكات، حيث تنفذ المشروع الهيئة وتديره شركة "ساند"، كونه نظاماً مبتكراً للكشف عن الحرائق يعمل على مدار الساعة ليتيح لـ "الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة" إمكانية رصد إنذارات الحريق في المباني المنتشرة في مختلف أنحاء الشارقة والتحقق منها والإبلاغ عنها بصورة فورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وهو ما حصل بالفعل في حادثة معرض المشغوني، إذ أنه لولا التنبيه السريع الذي تلقاه الحارس من موظف العمليات لنظام أمان لكان قد تفاقم الحريق.

ودعا جميع ملاك المباني إلى تركيب نظام "أمان"، للكشف المبكر عن الحرائق والحد من أضرارها في سبيل تحقيق أعلى معدلات السلامة وصولاً إلى الوقاية من الأخطار.

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