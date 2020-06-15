الامارات | 7 سنوات لخليجي حرّض صديقته على تعاطي مادة مخدّرة

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 سنوات لخليجي حرّض صديقته على تعاطي مادة مخدّرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أيدت محكمة الاستئناف في خورفكان الحكم على خليجي، يبلغ 21 عاماً، بالسجن سبع سنوات، والغرامة 20 ألف درهم، بتهمتي تحريض وتسهيل تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد، بعد إعطائه مادة مخدرة لخليجية، دون مقابل مالي. إضافة إلى تعاطيه المادة نفسها.

كما قضت المحكمة بتغريم المتهمة 10 آلاف درهم.

وكانت محكمة جنح كلباء حكمت على المتهم بالسجن خمس سنوات والغرامة 20 ألف درهم، بتهمة تحريض وتسهيل تعاطي مواد مخدرة، وسنتين لتعاطي وحيازة مادة «الكريستال»، وحكمت على المتهمة بالغرامة 10 آلاف درهم.

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وتشير وقائع الدعوى إلى ضبط المتهمة وهي تقود المركبة تحت تأثير المخدر. وبسؤالها عن مصدر المواد التي تعاطتها، أبلغت عن المتهم، مؤكدة أنه وفرها لها بحكم صداقتهما. وأثبتت التقارير الطبية أن المتهمين تعاطيا المواد المخدرة.

وبسؤال المتهم في تحقيقات النيابة العامة، اعترف بما أسند إليه، وبتزويد المتهمة بمادة «الكريستال» المخدرة دون مقابل مالي.

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