الامارات | سائق آسيوي يسرق 662 ألف درهم من مقر عمله

شكرا لقرائتكم خبر عن سائق آسيوي يسرق 662 ألف درهم من مقر عمله والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي بالحبس عاماً والإبعاد بحق سائق آسيوي استغل ثقة إدارة الشركة التي يعمل فيها، وسرق منها 662 ألف درهم، هي عبارة عن حوالة قادمة للشركة من دولة أخرى، بقيمة 500 ألف درهم، و162 ألف درهم، كانت موجودة في خزنة الشركة.

كما سرق من الخزنة خاتماً ذهبياً، وأخذ جواز سفره، وغادر الدولة في يونيو من عام 2015.

وبعد مرور خمس سنوات، عاد إلى الدولة مجدداً، ظاناً أنه أفلت بجريمته، لكنه فوجئ بالقبض عليه، حيث أحيل إلى النيابة العامة في دبي، ومنها إلى محكمة الجنايات، التي باشرت محاكمته بارتكاب جناية السرقة وخيانة الأمانة.

وقال محاسب الشركة، في تحقيقات النيابة العامة، إن المتهم كان يعمل سائقاً، ويتولى، إلى جانب مهامه، تسلّم الحوالات المالية، لافتاً إلى تكليفه بتسلم حوالة تبلغ قيمتها 500 ألف درهم.

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وأضاف أن المتهم لم يحضر إلى الشركة في اليوم التالي، فاتصل به على هاتفه، لكنه لم يرد، وكلف زميلاً له بالتوجه إلى مسكنه للتأكد ممّا إذا كان لايزال نائماً.

وتابع أنه أخبر صاحب الشركة بذلك، فطلب منه التأكد من وجود جواز سفر السائق في الخزنة، حيث كان يحتفظ به، إلا أنه فوجئ بعدم العثور على مفتاح الخزنة. وكلفه صاحب الشركة بكسرها، ليجدها خالية من جواز سفر المتهم، ومبلغ 162 ألف درهم، وخاتم ذهبي يخص صاحب الشركة. وتبين لاحقاً أن المتهم غادر الدولة في اليوم ذاته، مستخدماً سيارة الشركة، التي تركها في مواقف المطار.

«الشركة» كلفت المتهم بتسلم حوالة مالية تبلغ قيمتها نصف مليون درهم.

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