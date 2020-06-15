الامارات | خليجية تطلب الطلاق بعد تبرئتها من «الخيانة الزوجية»

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شكرا لقرائتكم خبر عن خليجية تطلب الطلاق بعد تبرئتها من «الخيانة الزوجية» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حكمت المحكمة الشرعية بالفجيرة، لخليجية، بالطلاق من زوجها، بعد أن برأتها محكمة الجزاء من تهمة الخيانة الزوجية، التي وجّهها لها زوجها.
وعند سؤال القاضي للزوجة عن سبب طلبها الطلاق، على الرغم من حصولها على البراءة، قالت إن زوجها أساء لها وشكك في أخلاقها أمام أسرتها وأبنائها، الأمر الذي ألحق بها ضرراً نفسياً ومعنوياً، مشيرة إلى الاتهام الذي وجّهه لها.
وأضافت: «لا أستطيع أن أقابله بعد الفضيحة التي سببها لي، ولا أستطيع أن أكون زوجة له. وعليه، فأنا أطلب الطلاق للضرر».
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