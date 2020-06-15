الامارات | العثور على مواطن علق في جبال دبا الفجيرة منذ اسبوع

شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على مواطن علق في جبال دبا الفجيرة منذ اسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عثر المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة الفجيرة على مواطن يبلغ من العمر 24 عام بعد أن تاه لمدة أسبوع فيجبال دبا الفجيرة، وتم نقلة لمستشفى دبا الفجيرة لتلقي العلاج اللازم.

وكانت غرفة عمليات شرطةالفجيرة قد تلقت بلاغا بوجود شخص عالق في جبال دبا الفجيرة منهك صحياً وغير قادر على النزول من قمة الجبل.

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تم التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، وبقدرات وإمكانيات طائرة البحث والانقاذ تمكن فريق البحث والانقاذ من إنتشاله من موقعه ونقله إلى مستشفى دبا الفجيرة لتلقي العلاج اللازم مع ضمانمراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

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