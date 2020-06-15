الامارات | 304 إصابات جديدة بـ «كورونا» و701 حالة شفاء

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شكرا لقرائتكم خبر عن 304 إصابات جديدة بـ «كورونا» و701 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والمخالطين لهم وعزلهم.
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء أكثر من 43 ألف فحص جديد بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص، على مستوى الدولة، في الكشف عن 304 إصابات جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 42 ألفاً و294 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 289 حالة.
وأعربت الوزارة عن تعازيها لذوي المتوفى، وتمنياتها بالشفاء للمصابين.
مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.
وأعلنت عن شفاء 701 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 27 ألفاً و462.
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